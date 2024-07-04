▲屏東巧克力2024 ICA亞太區競賽，奪9金10銀9銅 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東巧克力在ICA世界巧克力大獎2024亞太區競賽屏東業者共獲9金10銀9銅2特別獎，共30獎牌，讓屏東巧克力在世界舞台延續光耀。

ICA世界巧克力大獎表彰優秀的可可巧克力製造商，並且透過可追溯產地來源的資訊，推廣支持優質的可可種植者，今年2024 ICA亞太區賽事於4月開始收件，參賽作品於香港進行盲樣分裝後發送至亞太區評審小組及國際大評審團成員，同時間進行評審，並於7月1日公告獲獎名單，這次賽事亮點是有許多業者使用各地小農原產的可可原料，發掘各地優秀的可可種植者。

屏東縣政府作為在地小農與業者的推手，持續協力屏東可可品牌向前邁進。今年亞太區賽事中台灣品牌業者在得獎數上名列第一，屏東業者更占超過台灣總獎牌的一半數量，這次獲獎業者們同時也拿到年底的世界賽入場資格，將在2024年底與世界各區獲獎者爭奪總決賽獎牌。

這次得獎晉級的屏東業者，包括福灣巧克力、曾志元巧克力、御巧可可巧克力坊在競賽中脫穎而出，縣府預祝以上業者在總決賽中延續氣勢、勇奪佳績，期待未來有更多屏東業者拿下國際賽事獎項，將「屏東可可‧台灣巧克力」品牌發揚世界。