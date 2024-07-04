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跳河游泳慘死！澳12歲女童「遭鱷魚拖走」　2天後尋獲遺體

▲▼鱷魚,示意圖。（圖／視覺中國）

▲ 12歲女童遭鱷魚攻擊致死。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲北領地發生悲劇，一名12歲女童在河中游泳時突然失蹤，據信是被鱷魚拖走。警消連日搜索後終於尋獲遺骸，證實女童是遭鱷魚襲擊而死，而「兇手」至今仍未找到。

綜合當地9news及《天空新聞》，這名女童和家人一起到北領地小鎮帕倫帕（Palumpa）附近的芒果溪（Mango Creek）遊玩，2日傍晚5點半在河中游泳時失蹤。帕倫帕地處偏遠，距離北領地首府達爾文（Darwin）車程約7小時，居民僅約350人。

警方2日獲報後派出船隻及直升機搜索，3日傍晚6時15分在上游找到女童上衣，4日在河道上尋獲遺體，已經打撈上岸，傷勢被證實是遭到鱷魚襲擊。

北領地高級警官吉布森（Erica Gibson）聲明表示，「這對死者家屬、社區和所有參與搜救者來說都是毀滅性消息，警方正和第一線救援人員一起向這個家庭和社區提供支持。」

為搜索行動安全起見，搜救人員2日已獲得授權將鱷魚「移除」，但截至目前仍未尋獲鱷魚。警方正與相關人員合作，密切關注鱷魚蹤跡。

事實上，鹹水鱷與淡水鱷在澳洲都是受保護物種，因捕獵活動使其瀕臨絕種，聯邦自1971年就法定禁止獵殺，此後幾十年來數量激增，北領地目前約有10萬隻，鄰近的昆士蘭州及西澳北部也有數千隻。

►女童游泳一半消失「竟是遭鱷魚拖走」　澳洲警消緊急搜索
►澳洲「3.6m巨鱷」狂吞寵物、襲擊居民！　被煮成大餐吃下肚

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