澳洲「3.6m巨鱷」狂吞寵物、襲擊居民！　被煮成大餐吃下肚

▲ 巨鱷出沒令居民不堪其擾。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲一座偏遠小鎮經常發生居民愛犬消失的事件，兇手竟是一條巨大的鱷魚，更威脅鎮上大人小孩生命安全，最終被警方擊斃後成為一頓鱷魚大餐。

根據CNN，澳洲北領地布拉鎮（Bulla）警方聲明宣布，12日擊斃一條長達3.6公尺的鹹水鱷（Saltwater Crocodile），因為牠對社區構成重大威脅，不斷撲出水中、追著大人小孩爬，據報還「帶走很多隻狗」。

聲明提到，為減少浪費，這條鱷魚「被以傳統方式料理成一場盛宴」，被吃下肚之前當局還藉此機會教育，為當地孩童舉行一場安全講座，讓他們近距離觀察屍體，了解水中暗藏的危險。

警官麥克布萊德（Andrew McBride）說明，鱷魚尾巴被燉成湯，有些部位用烤的，有些部位則是裹在香蕉葉裡烹調，「這是一場很大的傳統盛宴」，填飽許多人的肚子。

事實上，鹹水鱷和淡水鱷在澳洲都是受保護的物種，因捕獵活動使牠們瀕臨絕種，聯邦自1971年就法定禁止獵殺，此後幾十年來數量激增，北領地目前約有10萬隻，鄰近的昆士蘭州及西澳北部也有數千隻。

政府野生動物專家海伊（Kristen Hay）指出，北領地任何水域都可能有巨大且具潛在危險的鱷魚。鹹水鱷最長可達6公尺，體重達到1噸，幾乎可吃下任何東西，代表人類若接觸鱷魚可能致死，澳洲北部公園巡邏員每年會在人口稠密地區處理掉數百頭鹹水鱷。

昆士蘭北部今年4月就有一名16歲少年，因船隻拋錨試圖游到岸邊，卻被鱷魚咬死；去年則有一名64歲漁民，遺體在一條鱷魚體內被發現。