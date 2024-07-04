嘉市鐵路高架出土2500年前骨骸　驚見古人開始吃「檳榔」

▲嘉市鐵路高架出土最早嘉義人骨骸， 考古團隊陸續解謎生活習性。（圖／嘉義市文化局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市鐵路高架化工程2021年2月，在嘉北車站往南、鐵軌西側，發現「台斗坑疑似遺址」，鐵道局委託考古團隊調查，開挖發現13處人骨，出土5具先人骨骸，骨骸由史前文化博物館南科考古館研究調查。該遺址年代距今大約是2500至2700年前，遺址考古調研全案成果報告預計最快2026年完成。

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文化局說，出土的5具先人骨骸，由史前文化博物館南科考古館協助研究調查皆已完成。研究指出：1具為35歲男性、1具為疑似成年男性、1具為20多歲女性、1具為疑似成年女性、最後1具為20多歲但無法判定性別。

南科考古館報告書說，體質人類學研究多以人骨的頭骨和骨盆判斷年齡與性別，但因為遺址出土人骨狀況不一定都保存完整良好，所以有時小孩長骨的長度亦可作為辨別年齡的輔佐依據，肱骨頭與股骨頭則可作為辨別性別的依據。於台斗坑遺址現場所見尚稱完整的長骨(肱骨、股骨與脛骨)實際進到南科考古館室內整飭時，發現長骨其實皆不完整，故未能以測量長骨方式，進一步推論台斗坑遺址史前人的身高。

南科考古館兩期研究成果也指出，從2具人骨脛骨末端有蹲距面的存在，可推論台斗坑史前人可能有蹲下來相關活動；有1具人骨左下顎門犬齒的上半有染色現象、偏紅棕色，疑似為咀嚼檳榔遺留下的痕跡，是一特殊案例。

文化局指出，嘉市鐵路高架化工程橋墩基礎施作位置涉及「台斗坑疑似遺址」區域，經文資審議，需在工程執行前，進行24處橋墩基礎施作位置考古工作，目前已全數完成。因鐵路高架工程需求，需在橋墩旁再設置排水溝、洗車台及集水井等設施，2023年12月經文資審議，已要求工程單位於設置這些設施的區域需考古發掘，目前初步預估2025年12月完成，成果報告預計最快2026年出爐。

文化局表示，台斗坑疑似遺址，現由考古團隊持續調查研究中，後續文化局會向中央爭取經費，調查研究這處遺址，確認遺址分布範圍和文化內涵，作為後續指定為市定遺址的文資審議基礎。