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電扶梯突「反方向快速往下」一個個摔倒　土耳其地鐵站11傷

記者詹雅婷／綜合報導

土耳其伊茲密爾省1日當地地鐵站的電扶梯突然故障，原本正在上樓的電扶梯無預警變成反方向往下移動，讓在場眾人頓時失去平衡，摔成一團，造成11人受傷。

Daily Sabah報導，這起事件發生在該省安納托力亞西部柯納克地區的地鐵站Uçyol Metro Station，根據事發當下的監視器畫面，當時往上層移動的電扶梯乘載多名旅客，旅客們都站在扶梯一側，沒想到電扶梯突然往下移動，且速度似乎很快。

當時還有人想要搭乘電扶梯，看到這狀況立刻閃開，但已經在電扶梯上的人完全逃不掉，雖然緊抓著扶手但仍來不及反應，有的人拚命往上爬，以避免摔倒壓在其他人身上，其他人則是當場摔在電扶梯上，整個過程持續數秒才停下。

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲▼眾人來不及反應，摔成一團。（圖／翻攝自X）

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

在場的人見狀立刻上前協助，醫療工作人員獲報後迅速趕抵現場，把傷者送往附近醫院接受進一步醫療評估。

針對這起事件，伊茲密爾當地政府發布書面聲明表示，在事發前一天，地鐵站電扶梯才進行維修保養，相關團隊與專家正合作釐清故障發生原因，並同步啟動法律調查。

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