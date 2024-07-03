大安溪畔亂倒石棉瓦廢棄物「1百公尺12堆」　台中惡劣工程行慘了

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣三義鄉大安溪畔7月1日被人發現，遭不肖份子傾倒石棉瓦等有害事業廢棄物，警方會同環保局清除約3公噸廢棄物，調閱路口監視器，鎖定台中市東勢區一家工程行涉案，2日晚上查獲到案，張姓負責人坦承收取5萬元代價，指示2名員工以地利之便到三義傾倒廢棄物，警方偵訊後依違反廢棄物清理法移送檢方偵辦。

▲苗栗三義鄉大安溪畔遭違法傾倒石棉等有害廢棄物，警方2日晚循線查獲3嫌到案。（圖／警方提供，下同）

苗栗警分局說，7月1日上午7時左右，民眾發現三義鄉大安溪畔一家砂石廠旁道路，綿延約100公尺遭傾倒12堆的廢石棉瓦、廢塑膠管和廢木板等廢棄物，警方會同環保局人員調查，光是有害事業廢物廢石棉瓦約50坪、3公噸。

警方以車追人，調閱路口監視器，鎖定大安溪對岸、台中市東勢區一家工程行的貨車涉嫌，2日晚間前往該工程行調查，張姓負責人（39歲）坦承以5萬元的代價，在彰化縣收取廢石棉瓦等廢棄物，6月30日晚上摸黑跨縣市到苗栗縣境，由張姓（34歲）和吳姓（27歲）各開一輛中型貨車，到三義傾倒2車廢棄物。

警方說，全案偵破後，依違反「廢棄物清理法」將張男等3嫌函送苗栗地檢署偵辦，依法可處1年至5年徒刑，併科1500萬元以下罰金。警方表示，三義地區大安溪畔鄰近水源，是三義地區著名的觀光景點，絕不容許不法分子破壞自然美景，呼籲土地所有人應善盡管理責任，若發現周遭環境或土地上有疑似載運或棄置廢棄物時，請向環保局檢舉或與警方報案，共同打擊不法。