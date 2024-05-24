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社會 社會焦點 保障人權

聲音超級像！苗栗婦衝郵局匯貨款給「假兒子」　險被拐走47萬

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣三義鄉一名七旬老婦人，日前接聽家中室內電話，感覺聲音聽起來很像，誤將詐騙集團扮演的「假兒子」當成親生兒子，互加Line通訊軟體後，聽到假兒子急著籌措貨款給廠商，不疑有他就到郵局提領47萬，幸好行員察覺異狀報警，直到警方搶下電話，詐騙集團秒掛電話，老婦人如夢初醒才知遇到詐騙集團，保住她的老本。

▲▼ 彭姓老婦人誤將詐騙男當兒子，到郵局匯款被警方和行員阻止被詐騙。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲彭姓老婦人誤將詐騙男當親生兒子，到郵局匯款被警方和行員阻止被詐騙。（圖／記者楊永盛翻攝）

苗栗警分局今（24日）天表示，三義鄉一名彭姓婦人（72歲），日前在家中接獲稱呼自己兒子的來電，彭婦聽到詐騙男聲音跟兒子很像，她誤認對方就是親生兒子，假兒子隨即辯稱因剛更換手機門號，要求她加入成為該門號的Line通訊軟體好友。

▲▼ 彭姓老婦人誤將詐騙男當兒子，到郵局匯款被警方和行員阻止被詐騙。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲彭姓老婦人誤將詐騙男當親生兒子，警方接下電話時，假兒子秒掛電話，老婦才得知被詐騙。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方說，雙方建立聯繫管道閒聊之後，假兒子可能從中探詢，意外得知真兒子從事影印、列表機買賣生意，佯稱急需支付廠商貨款，彭婦不疑有他，趕緊跑到三義郵局臨櫃要匯款47萬給假兒子；所幸行員機警反向查證，假兒子僅能交代身份證、出生日期等基本資料，郵局深入核對時，假兒子開始牛頭不對馬嘴交代不清，加上郵局發現老婦要匯款的戶頭，近日突然多了一筆100萬，察覺極有可能是詐騙帳戶，趕緊報警處理。

警方表示，正當行員一直拖延老婦人、警方趕抵現場了解時，假兒子又恰巧來電，聽見男警聲音後隨即掛斷，警方趕緊稱這是詐騙伎倆，要求她當場跟兒子求證，母子通話後，她才確認兒子根本沒有更換手機、也沒有打電話回家要錢，在警方和郵局及時戳破詐騙伎倆，婦人才恍然大悟，感謝警方及郵局行員讓其保住辛苦血汗錢。

▲▼ 彭姓老婦人誤將詐騙男當兒子，到郵局匯款被警方和行員阻止被詐騙。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲彭姓老婦人誤將詐騙男當親生兒子，到郵局匯款被警方和行員阻止被詐騙。（圖／記者楊永盛翻攝）

苗栗警察分局呼籲民眾，接獲親友來電借錢，應提高警覺，再三查證，務必謹記「一聽二掛三查證」原則，確認對方真偽，並撥打165反詐騙諮詢電話，避免成為詐騙的受害者。

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