台中托嬰爆糾紛！寶寶照被貼「豬八戒」　家長怒告結果出爐

▲台中托嬰爆糾紛，一名家長怒控寶寶被托嬰中心貼上「豬八戒」照放粉專，家長怒告結果出爐。（圖／翻攝《爆料公社二社》）



記者游瓊華／台中報導

台中市北屯區一家私立托嬰中心傳出家長與園方糾紛，一名家長在臉書社團《爆料公社二社》貼文，指去年將小孩送至該處托嬰，但染上流感還確診新冠肺炎，緊急住院6天，事後質疑孩子染疫與老師的疏忽有關，雙方發生不快，家長也與園方解約，並要求園方刪除小孩在其粉專照片，沒想到孩子的照片沒被下架，反而全被加上豬八戒圖，家長怒告托嬰中心公然侮辱，指控托嬰中心網路霸凌。

檢方調查後將托嬰中心不起訴處分，對此，托嬰中心不願多作回應，僅表示老師們都很用心照護小孩，以小孩為重，不方便受訪。

▲家長提告之外也怒向社會局投訴。（圖／翻攝《爆料公社二社》）



該名家長在臉書上表示，小孩去年送托嬰，因為雙方發生不快解除托育契約，也要求該托嬰中心，刪除小孩在他們公開的粉絲團的照片，結果托嬰中心反而將小孩的臉上都加上「豬八戒」貼圖，直言托嬰中心網路霸凌。

家長表示，去年11月多孩子發高燒熱痙攣，送急診後檢查確診流感以及新冠肺炎，之後回想起托嬰中心老師曾在數日前放錯奶瓶蓋與餐具。家長寫道，向托嬰中心反應卻被嗆聲，孩子住院6天，負責照顧孩子的老師一句關心都沒有。

家長不滿托嬰中心作法，要求解約並下架孩子在粉專上的照片，結果孩子的照片通通被後製蓋上豬八戒圖片後上傳粉專，怒提告托嬰中心公然侮辱，檢方今年3月展開調查後，將全案不起訴處分，家長也向社會局投訴，認為托嬰中心網路霸凌。

對此，台中市社會局指出，有關家長投訴托嬰中心處理幼兒照片不適當，社會局表示，全案在去年11月27日接獲家長陳情，隔日即致電托嬰中心協調將幼兒照自該中心臉書撤除，團體照的部分以去識別化方式處理。托嬰中心則低調不願多談，強調老師們都認真照顧小孩，無法受訪，也尊重家長，謝謝大家。