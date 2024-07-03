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努力刷牙還是臭！人妻口臭被尪嫌「吃到餿水」　醫揭10大原因

▲▼ 妹子,正妹,女子,傷心,性侵,悲傷。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

▲女子天天刷牙，但還是會有口臭，讓她困擾不已。（示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

文／CTWANT

不少人有疑問，為何天天刷牙，但還是會有口臭。對此，彰化秀傳醫院急診小兒科醫師黃士倫解答，可能跟牙齒、鼻腔咽喉、腸胃等因素有關。

黃士倫在粉專《黑倫醫師x健康諮詢》表示，曾遇到一名女病患進到診間時，全身有濃郁的香水味；女病患透露，3年多前開始出現口腔異味，於是會避開產生味道的食物，像是大蒜、洋蔥、韭菜等，老公甚至還會笑她吃到餿水，讓她很傷腦筋。

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黃士倫指出，想克服口臭問題，首先就必須了解口臭的原因是什麼，一般可以分成以下幾個因素。

●牙齒因素：蛀牙、牙結石、牙周病、牙齦炎。

●鼻腔咽喉因素：鼻竇炎、鼻過敏、鼻塞、萎縮性鼻炎、張口呼吸、打呼、睡眠呼吸終止症、鼻咽腺樣體肥大、口腔潰瘍、口腔念珠菌感染、扁桃腺發炎、扁桃腺結石。

●胃腸問題：胃酸逆流、消化性潰瘍、胃消化不良。

●飲食：吃大蒜、韭菜、洋蔥等含硫食物，產生大量胺基酸的牛奶與乳製品、甜食、含糖飲料、咖啡等酸性飲料，不吃早餐也容易口臭。

●抽菸、酗酒及嚼食檳榔。

●藥物：阿斯匹靈、抗憂鬱劑、抗組織胺、利尿劑等，會使唾液減少，增加口腔壞菌。

●內科疾病：糖尿病、腎臟疾病、肝臟疾病、 乾燥症、慢性阻塞性肺病等。

●感染：細菌性、病毒性的上呼吸道感染、支氣管炎、肺炎。

●頭頸癌治療後：鼻咽癌、口腔癌或是其他鼻腔咽喉癌，經過放射線治療、化學治療後，造成口水分泌減少、鼻腔鼻竇或是鼻咽腔结痂，也會造成嚴重口臭。

●中風後：可能因為中風之後吞嚥困難， 胃管口腔照護不佳。

黃士倫說明，刷牙刷對了可減少口臭，至於早晨起床後口腔容易有異味，是因為附著在舌頭上的細菌，因為夜間口水分泌減少，而大量繁殖，造成口臭；之前美國微生物醫學期刊也發表，造成胃潰瘍原凶的幽門螺旋桿菌，也可能寄居在口腔內造成口臭。

黃士倫提到，很多人會問，如果因為口臭問題找醫師會不會被笑，「其實不會，不過就醫前，一定要先問自己是否做好基本功課，例如，刷牙刷對了嗎？有沒有用牙線的習慣？口臭問題難以啟齒，但影響到人際關係真的很困擾，希望找到真的原因後能臭味摒除，展開新的人生。」

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