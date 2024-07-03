「阿宗麵線」負評多仍超夯　網友點出關鍵

▲西門快50年的老店「阿宗麵線」，至今仍沒有座位，客人都聚集在門口站著用餐。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

位於西門町的老店「阿宗麵線」，店外總有絡繹不絕的人潮排隊等著買麵線。然而，沒有內用冷氣座位的這間店，在近日熱到令人快受不了的氣溫，店外人潮卻依然未減，讓一名網友忍不住在網上發文詢問：「到底有什麼魔力？」

這名原PO今早（2日）在PTT發文表示，早上10：30經過阿宗麵線就看到店外已有不少人在用餐，平日的今天，還是非用餐尖峰時段，就這麼多人，中午用餐時間人潮一定會增加3、4倍的量，假日的話更是恐怖。

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「沒有位子、沒有冷氣，這種35度起跳的天氣，大家依然是要來上一碗熱騰騰，真是匪夷所思。」原PO納悶道，明明這麼多年來，大家聊起西門阿宗，總會聽到「盤子店、無聊、浪費錢」的評價，明明隨便查個資料，都能看見一堆負評，卻還是永遠都有一堆觀光客，「是因為西門阿宗在國外認真評比的美食介紹大推嗎？」

文章曝光後，底下一票網友也表示自己非常納悶，「乞丐在吃的一樣，蹲在路邊」「就賣名氣，真的口味不怎麼樣」「學生時代只吃過一次，吃完感覺黑人問號」「油庫口或麵線傳奇都比它好吃」「這到底在吃什麼意思」「台北人就愛排隊，把一些很普的店當成寶」「別小看台灣人跟風和排隊的決心」

不過，也有一些網友表示，「因為西門其他店更盤啊」「其實不難吃，就是吃的環境很糟糕」「15年前吃過1次真的很好吃」「好吃啊」「快、方便」「方圓1公里比它好吃的，沒有」「供餐速度是我看過最快的」「外面有放廚餘桶很棒」。



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