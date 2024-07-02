　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

3歲童染A流死！流感上周奪16命「進入高原期」　疾管署曝降溫時間

記者洪巧藍／台北報導

流感疫情進入高原期！疾病管制署今（2）日表示，上周因為類流感就診達到10萬人次，推估高峰已經出現，接著進入高原期，疫情一直到7月中旬才會降溫。而上周也出現68例流感併發重症、16死亡，死亡個案中有一名年僅3歲幼童，接種過本季流感疫苗，發病一周後症狀加劇，期間三度就醫，被收治加護病房後隔日過世，死因為流感併發腦炎、心肌炎。

▲▼疾管署7/2疫情記者會，疾管署防疫醫師林詠青說明。（圖／疾管署提供）

▲疾管署7/2疫情記者會，疾管署防疫醫師林詠青說明。（圖／疾管署提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

疾病管制署今（2）日表示，依疫情監測資料顯示，近期類流感疫情上升且處流行期，上周（6/23-6/29）門急診類流感就診計10.1萬餘人次。監測也顯示，上周（6/25-7/1）新增68例流感併發重症（57例A型H1N1、5例A型H3N2、4例A未分型、2例B型），另新增16例死亡（14例A型H1N1、1例A型H3N2、1例A未分型）。

流感重症中有一名幼童。疾管署防疫醫師林詠青表示，個案為南部3歲女童，本身沒有潛在疾病，今年10月有接種本季流感疫苗。發病後曾到診所就醫治療，一周後咳嗽症狀加劇，在晚上出現發燒39度情形，隔天到急診就醫治療，病況穩定返家觀察，沒想到後續又出現意識狀態不佳，有畏寒、高燒、抽搐等症狀，就醫出現休克，快篩A流陽性，醫師懷疑腦炎、心肌炎，收至加護病房給予升壓劑治療，住院後血壓不穩定，心臟收縮功能下降，隔日就不幸過世，主要死因是流感併發腦炎、心肌炎致死。

疾管署統計，本流感季自去（2023）年10/1起截至今年7/1累計1,212例流感併發重症，年齡層以65歲以上長者為多（占57%）；其中死亡230例，重症病例及死亡個案均有75%（含）以上未接種流感疫苗，呼籲民眾提高警覺，如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，請儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症發生風險。

近四周社區合約實驗室監測顯示流感病毒以A型H1N1為多，須留意疫情後續變化。為因應疫情升溫，已於6/26起再次擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件「有類流感症狀，且家人/同事/同班同學有類流感發病者」適用至7/31止。

疾管署呼籲，目前正值暑假期間，觀光景點人潮增多，進出人口密集空間請民眾務必做好手部衛生與咳嗽禮節，如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，請儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症發生風險。

ET快訊
5億遺產歸誰？　知名兩岸律師解答
獨／害男大生枉死！　救護車被揪出亂鳴笛闖紅燈
史上新高！今瞬間用電飆4118萬瓩　台電：供電充裕亮綠燈
快訊／金秀賢「抵台時間」公布　二航入境大廳見粉絲
快訊／「海霸王」工廠起火燃燒！　濃煙竄天
火箭墜毀爆炸　天兵科技公開道歉了
獨／逆轉！台中男大生撞救護車亡　真相曝光
快訊／BUG機票「大阪來回1613元」　旅行社回應了
台中第3條捷運來了！橘線可行性研究通過

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

收簡訊「點數快過期」！網紅林發條「刷卡14元秒變11646元」嚇傻

2024熱氣球光雕音樂會暖身場曝光　首創無人機QRcode抽獎

新人搞到！旅行社員工曝「大阪來回1613元」凸槌內幕：可能被開除

加完班吃臭豆腐！新員工「體味太重」　他嘆：店家也不提醒

無人機註冊破4萬架　民航局：新興領域採專案審核

超炫！秀泰引進5層樓高巨型螢幕　台中文心成全台最大影廳

彰化垃圾新制上路！稽查2天9車被退運　 民眾亂塞這3樣最嚴重

國道5大服務區設寵物公園「帶毛小孩放電」　明年再增3處

腸病毒單周1.9萬人就醫「仍處流行期」　孩童暑期出遊注意

3歲童染A流死！流感上周奪16命「進入高原期」　疾管署曝降溫時間

3歲娃衛生紙魔術秀！　意外答案全部人笑翻

無人拉麵公審客人挨轟　霸氣闆娘：別挑戰底線

娶越南妻「為生娃」被罵　40歲型男：台女要求高

avantgardey信義區快閃表演　甩髮齊舞〈姐姐〉嗨翻全場

迪士尼遇怪男緊貼跟拍　員工見狀幫解決困境！

駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

扮「裝熟陌生人」拐兒　被神回：我爸沒朋友

陶晶瑩女兒荳荳突上台　爆料叔叔阿姨喝酒爬來爬去

Faouzia狂飆《來自天堂的魔鬼》　中文超標準..主持人：吃了鄧紫棋？

幼貓卡玻璃罐出不來　慌張小手＋眼睛睜大

收簡訊「點數快過期」！網紅林發條「刷卡14元秒變11646元」嚇傻

2024熱氣球光雕音樂會暖身場曝光　首創無人機QRcode抽獎

新人搞到！旅行社員工曝「大阪來回1613元」凸槌內幕：可能被開除

加完班吃臭豆腐！新員工「體味太重」　他嘆：店家也不提醒

無人機註冊破4萬架　民航局：新興領域採專案審核

超炫！秀泰引進5層樓高巨型螢幕　台中文心成全台最大影廳

彰化垃圾新制上路！稽查2天9車被退運　 民眾亂塞這3樣最嚴重

國道5大服務區設寵物公園「帶毛小孩放電」　明年再增3處

腸病毒單周1.9萬人就醫「仍處流行期」　孩童暑期出遊注意

3歲童染A流死！流感上周奪16命「進入高原期」　疾管署曝降溫時間

中國隊亞青賽混團奪冠！帶「張志傑隊服」領獎　陳雨菲：你是冠軍

收簡訊「點數快過期」！網紅林發條「刷卡14元秒變11646元」嚇傻

不想變成都更孤島！　清粥小菜「小李子」確定要拆了

餐桌上的溫暖！「3間蔬食餐廳」指定用餐　部分盈餘幫助弱勢動物

郁方兒子申請美國大學「預計燒2000萬！」　驚人學費苦嘆：我有3個

臺東縣出生人口數持續正成長　饒慶鈴：創建優質友善生養環境

2024熱氣球光雕音樂會暖身場曝光　首創無人機QRcode抽獎

金融業最新公平待客評鑑出爐 永豐銀等5家獲最佳進步獎

超扯！3車夜遊合歡山「狂放煙火」　太管處將裁處...最高罰3千

新人搞到！旅行社員工曝「大阪來回1613元」凸槌內幕：可能被開除

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

生活熱門新聞

爆乳女大鬧台北101！　網揭是「台灣人」失控原因曝光

營造老闆淪北車街友！　無奈揭原因：人啊不要驕傲

無人拉麵挨轟公審客人！霸氣闆娘現身：2個月卡6官司

房東奉旨漲電價　北漂租屋族崩潰

一票人狂推「台灣1景點世界第一」！外國人也讚

交往3年「男友不到60秒」　妹子分手崩潰

全球最佳大學排行　2私校擠進台灣前5名

永和炸雨「14:30像晚上」驚呆了　台北人：突然昏天地暗

用豬油炒菜！「一家3口全中風」　專家揭致命關鍵

神明指示「把地瓜葉變成茶」　發明家曾崇恩：花10年賣5棟房製成

快訊／16縣市大雨特報！大雷雨轟北北桃　國家警報響

泰籍爆乳姊疑遭外流就醫照！全身束縛網看傻

旅行社網站爆BUG「大阪來回機票1613元」！

7月「最強運3星座」！第1名桃花開、工作旺

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

8天前預言羽球小將死亡悲劇！PO我是穿越者全網超毛

爆乳女大鬧台北101！　網揭是「台灣人」失控原因曝光

薔薔妹被綠直播吵架「被女友打巴掌」！4萬人看傻

2千坪水樂園開了！全民通通299元爽玩

金秀賢3照片偷放閃金智媛！被韓媒「抓包後急刪除」

60%人確診已晚期！醫揭「男生特有癌」3警訊別拖了

林千又砸12萬空運LV巧克力全融化

營造老闆淪北車街友！　無奈揭原因：人啊不要驕傲

14歲屁孩花500「全臉刺青」！2年就後悔

薔妹遭大陸女友呼巴掌「薔薔無奈發聲了」！

波音787遇強烈亂流迫降！　30人傷

「八大猴子入侵」北部大學搭訕找小姐　法官竟不罰

髮型師遭槍擊眼球掉出　兇嫌二審仍判8年

10年租金噴200萬！夫妻「看房5個月」後悔炸：別鐵齒

無人拉麵挨轟公審客人！霸氣闆娘現身：2個月卡6官司

更多

最夯影音

更多

3歲娃衛生紙魔術秀！　意外答案全部人笑翻

無人拉麵公審客人挨轟　霸氣闆娘：別挑戰底線

娶越南妻「為生娃」被罵　40歲型男：台女要求高

avantgardey信義區快閃表演　甩髮齊舞〈姐姐〉嗨翻全場

迪士尼遇怪男緊貼跟拍　員工見狀幫解決困境！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面