3歲童染A流死！流感上周奪16命「進入高原期」　疾管署曝降溫時間

記者洪巧藍／台北報導

流感疫情進入高原期！疾病管制署今（2）日表示，上周因為類流感就診達到10萬人次，推估高峰已經出現，接著進入高原期，疫情一直到7月中旬才會降溫。而上周也出現68例流感併發重症、16死亡，死亡個案中有一名年僅3歲幼童，接種過本季流感疫苗，發病一周後症狀加劇，期間三度就醫，被收治加護病房後隔日過世，死因為流感併發腦炎、心肌炎。

▲疾管署7/2疫情記者會，疾管署防疫醫師林詠青說明。（圖／疾管署提供）

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疾病管制署今（2）日表示，依疫情監測資料顯示，近期類流感疫情上升且處流行期，上周（6/23-6/29）門急診類流感就診計10.1萬餘人次。監測也顯示，上周（6/25-7/1）新增68例流感併發重症（57例A型H1N1、5例A型H3N2、4例A未分型、2例B型），另新增16例死亡（14例A型H1N1、1例A型H3N2、1例A未分型）。

流感重症中有一名幼童。疾管署防疫醫師林詠青表示，個案為南部3歲女童，本身沒有潛在疾病，今年10月有接種本季流感疫苗。發病後曾到診所就醫治療，一周後咳嗽症狀加劇，在晚上出現發燒39度情形，隔天到急診就醫治療，病況穩定返家觀察，沒想到後續又出現意識狀態不佳，有畏寒、高燒、抽搐等症狀，就醫出現休克，快篩A流陽性，醫師懷疑腦炎、心肌炎，收至加護病房給予升壓劑治療，住院後血壓不穩定，心臟收縮功能下降，隔日就不幸過世，主要死因是流感併發腦炎、心肌炎致死。

疾管署統計，本流感季自去（2023）年10/1起截至今年7/1累計1,212例流感併發重症，年齡層以65歲以上長者為多（占57%）；其中死亡230例，重症病例及死亡個案均有75%（含）以上未接種流感疫苗，呼籲民眾提高警覺，如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，請儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症發生風險。

近四周社區合約實驗室監測顯示流感病毒以A型H1N1為多，須留意疫情後續變化。為因應疫情升溫，已於6/26起再次擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件「有類流感症狀，且家人/同事/同班同學有類流感發病者」適用至7/31止。

疾管署呼籲，目前正值暑假期間，觀光景點人潮增多，進出人口密集空間請民眾務必做好手部衛生與咳嗽禮節，如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，請儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症發生風險。