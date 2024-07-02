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重機騎士車城跑山出事！撞破鐵欄衝200m草叢　雙腿骨折倒地

▲車城消防分隊尖山救援 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲車城消防分隊尖山救援 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

1名男子騎乘重機車行經屏東縣車城鄉尖山路段時，衝入路旁鐵柵圍籬，雙腿骨折，屏東縣車城消防分隊獲報前往救援，會同恆春警方在距路邊200公尺處草叢中找到他，經緊急包紮後送醫治療。

▲車城消防分隊尖山救援 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲車城消防分隊尖山救援 。（圖／記者陳崑福翻攝）

車城消防分隊於6月29日早上9時接獲消防局勤務指揮中心派遣車禍救護，地點於尖山路段附近，派遣內容為傷者發生車禍，雙腿骨折，隨即出動救護車前往。

消防人員利用現場報案衛星定位，終於在尖山路段旁鐵柵圍籬狹窄田路、雜草叢生崎嶇難行且距離路邊200公尺處發現報案傷者及其重型機車，消防人員接觸傷患後立即評估傷者，傷者疑似雙腿骨折，立即給予抽吸式護木固定雙腿，並使用長背板進行搬運等處置。

高級救護員吳國銘立即給予生理食鹽水注射，避免患者休克，後續評估現場狹窄且崎嶇難行，由到場支援人力及警察人員齊心合力以接駁方式協力花費約10分鐘將傷者搬運至救護車，將傷患送往恆春南門醫院做後續急救處置。

車城消防分隊表示，該路段蜿蜒曲折且整路並無紅綠燈，易造成民眾高速行駛交通工具，以致車輛發生事故時往往來不及反應並造成嚴重事故。建議民眾駕駛任何車輛或騎機車時，速度應在各路段速限內，勿超過速限，以免發生憾事。

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