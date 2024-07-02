沒農業背景還能自學改良　無業男民宅種植大麻！市值1200萬

▲警方在黃男租賃民宅查扣大量大麻活株。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

南投縣鹿谷鄉1名黃姓男子無業，也無農業背景，但他在網路學習大麻栽種方法後，還能自行改良種植方式，獲取高品質大麻，並涉嫌將成品流落市面。台中市刑大上月收網抓人，查扣大麻活株207株、大麻種子等贓證物，市值約1200萬元，全案檢方訊後命8萬元交保。

台中市刑大偵四隊透過大數據交叉比對進行分析，發現黃姓男子（55歲）涉嫌於南投縣鹿谷鄉一處民宅栽種大麻並販售牟利，報請台中地檢署指揮偵辦。

檢警調查發現，黃男無業，平時行事低調，他透過管道從國外購買大麻種子，將種植場隱身於租賃民宅；據查，黃男無農業相關背景，透過上網自學培育大麻方法，自行將種植方法改良，疑使用不同品種的種子，培育出高品質大麻，警方過去查獲的大麻活株高度約150公分，此次查獲的大麻僅有60公分，卻能進行收成。

上月警方持搜索票前往民宅搜索，查扣大麻活株207株、大麻種子1袋(毛重12.39克)、大麻1包(毛重17.36克)、植物生長燈7組、除濕機、電風扇、灑水器等等贓證物。警方指出，一株成株可以收成約100克煙草，100克大麻約6萬元，200株大約市值1200萬元。

黃男落網坦承涉案，全案檢方訊後命他8萬元交保。