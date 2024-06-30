苗栗無業男開賓士　原來販毒給鄉親...落跑沒出庭被通緝

▲警方查獲大量毒品，市值約150萬元。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市刑大偵八隊溯源毒品案，查出苗栗縣陳姓男子無業，平日卻開著賓士車代步，檢警進一步查出，陳男在住處分裝毒品，還約買家到住處附近交易，警方去年底收網抓人，查扣大量毒品喵喵原料及毒咖啡包，市值初估約150萬元，可供2500人吸食，危害甚大，檢方近日偵結，依毒品罪嫌起訴，不過陳未到庭，目前通緝在案。

警方去年底查獲販毒案，溯源查出上手疑為苗栗縣陳姓男子（34歲），經跟監蒐證，發現陳男販毒事證明確，報請苗栗地檢署指揮偵辦。

檢警調查，陳男無業，平時卻開賓士，懷疑他透過販毒牟利；陳男經常與購毒的買家約定在自己住處附近交易，還在自家分裝毒品，非常大膽，且賣毒對象多是鄰近鄉鎮的居民，對社區治安危害甚大。

▲陳男無業卻開賓士車。（圖／記者白珈陽翻攝）



警方發現，陳男賣的毒品是自己以第三級毒品原料4-甲基甲基卡西酮(俗稱喵喵)混合果汁粉調製而成，再用「潮牌Aape」和「糖白虎-含笑半步癲」等包裝袋和封口機包裝。

▲警方在陳男家中查扣毒咖啡包552包、毒品原料喵喵1包等贓證物。（圖／記者白珈陽翻攝）



警方去年底見時機成熟，持拘票及搜索票前往陳男家中將他查緝到案，並在屋內查扣毒品咖啡包552包、毒品原料喵喵1包(690公克)、果汁粉7包、毒品咖啡包裝袋22捆、封口機3台、攪拌器、K他命4包、電子磅秤7台及手機2支等贓證物，全案移送苗栗地方檢察署偵辦。