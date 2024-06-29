丟臉丟到日本！走私339kg安毒到名古屋　台中地院判主嫌無期徒刑

▲安非他命。（示意圖／台中市衛生局）



文／中央社

謝男指揮成員將毒品甲基安非他命藏汽車輪圈，6年前運往日本名古屋，日本警方查獲339公斤、價值日圓200億元的毒品，台中地院認為敗壞台灣形象，判謝男無期徒刑，可上訴。

台中地院判決書指出，謝姓男子於民國106年7月間提供資金，並找來共犯楊男等多名成員，謀議要運輸第二級毒品甲基安非他命私運出口至日本事宜。

謝男先指揮楊男在台灣向不知情的公司訂購汽車鋁圈200個，接著由成員許男在彰化縣鹿港鎮租賃倉庫存放鋁圈，謝男再指示成員採購真空壓縮機、鋁箔袋等物品包裝毒品，謝男並從管道購得毒品甲基安非他命，由楊男與許男開車運回倉庫。

成員楊男、許男、姚男、陳男等人在倉庫內，將甲基安非他命用鋁箔袋包裝，再使用真空壓縮機將壓縮成扁條狀，塞入鋁圈內空隙並鎖上螺絲，將毒品分裝夾藏於鋁圈中。民國107年8月間，由姚男申請報關程序，準備運往日本日本名古屋。

夾藏毒品的鋁圈等貨品，於107年9月28日成功運抵日本，謝男指示成員徐男前往當地租下倉庫，並由楊男、許男、陳男等3人搭機抵當地領取貨品後，搬運至倉庫拆卸毒品。

日本愛知縣警方於同年10月4日下午，接獲民眾報案指稱倉庫內有可疑人士進出，警方派員盤查後，當場逮捕正在拆卸毒品的徐男、許男、陳男等3人，並查扣甲基安非他命380包共計339公斤，楊男則趁隙脫逃搭機返台。

全案經警政署刑事警察局接獲駐日本聯絡組通報後，報請台中地檢察署指揮偵辦，除在日本落網遭判刑確定的徐男等3人，台灣警方於109年7月間將楊男逮捕到案，接著在112年8月間將主嫌謝男逮捕，姚男則因逃亡持續通緝中，中檢偵辦後依毒品等罪將謝男起訴。

台中地院審理時，謝男否認犯案，並辯稱楊男將他供出是為換取減刑，並無證據指稱他指揮販毒。但法院比對全案其他成員證詞及相關通聯等證據，認定謝男為主謀。

合議庭審酌，謝男主導分工運輸毒品至日本牟利，多達380包、重量更高達339公斤，經日本警方估計價值日圓200億元，敗壞台灣形象、惡性重大。台中地院26日宣判，謝男違反毒品危害防制條例，處無期徒刑、褫奪公權終身，全案可上訴。