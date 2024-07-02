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他臉發白緊摀下面衝來　醫見「像被大象踢一腳」猜到原因

▲下體疼痛。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲「睪丸疼痛」惹禍。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者陳俊宏／綜合報導

泌尿科醫師高銘鴻表示，一位患者突衝進診間，臉色發白，手裡緊緊摀著下體，臉上表情痛得像被大象踢了一腳，看他的表情，大概猜到就是「睪丸疼痛」惹的禍。

高銘鴻日前在臉書分享該個案，並提到，導致睪丸疼痛原因，有大部分原因是外傷，例如在打籃球時不小心被球撞到要害，或是在踢足球時，被對方的腳踢到禁區，這些疼痛多半會隨時間逐漸好轉，先不用太過擔心。

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高銘鴻說，通常醫生會給予抗發炎藥物，幫助減緩疼痛與腫脹。他並分享一些在家中進一步減緩疼痛感的方法：

►冰敷

將冰袋包裹在乾淨的布料上，輕輕敷在疼痛的位置，每次約15至20分鐘，可以有效緩解創傷引起的疼痛。

►坐浴

準備一個溫水坐浴盆，坐浴在水中，這能夠緩解睪丸疼痛，特別對於慢性疼痛的患者也相當有效。

►穿寬鬆的內褲或褲子

讓患處有更多的空間，減輕對睪丸的壓迫。

►避免激烈運動和重物提起

在疼痛期間，應避免參加激烈的運動活動，同時避免提起過重的物品，以免增加壓力。

►保持適當的水分攝取

多喝水有助於排尿，減少尿道感染的機會，減輕睪丸疼痛。

►避免長時間坐著

長時間坐著會增加骨盆區域的壓力，加重睪丸疼痛，定期站起來走動一下，有助於緩解不適感。

高銘鴻提醒，要特別注意，若疼痛或紅腫慢慢嚴重，甚至開始發燒或帶有其他症狀，有可能發生「睪丸扭轉」，請立即找專業醫師進行診斷，避免睪丸血液供給影響，造成睪丸缺血損傷。

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