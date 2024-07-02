漢堡王「北海道鮭魚堡」限時回歸！雙重海味、海陸雙拼都有

▲漢堡王北海道鮭魚堡系列重磅回歸。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

鐵粉終於等到！去年狂賣的「漢堡王北海道鮭魚堡系列」重磅回歸，選用整塊Q彈的北海道鮭魚排搭配酸甜法式芥末籽醬，一口氣推出3口味選擇，不僅有海陸雙拼「鮭魚烤牛堡」， 還有雙重海味的「鮭魚海老堡」，每一款都超欠吃，即日起限時56天上市。

▲▼北海道鮭魚堡系列有3口味選擇。

漢堡王「北海道鮭魚堡系列」回來了，這次推出3口味選擇，有經典「北海道鮭魚堡」，酥脆鮭魚排搭配法式芥末籽醬、新鮮生菜、起司片，大口咬下清爽又好吃，單點109元，套餐154元；還有濃郁雙海味的「北海道鮭魚海老堡」，一次就能吃到鮭魚排、海老排，口感再升級，單點159元，套餐204元。

最後是海陸雙拼「北海道鮭魚烤牛堡」，選用北海道鮭魚排結合火烤牛肉，每一口都有酥脆與多汁的雙重口感，單點129元，套餐174元。以上3款漢堡即日起至8月26日限時開賣，提醒機場、兒童樂園、台積P1、台中美光、南科台積未販售該系列。

▲肯德基最新雞情熱辣煙燻脆雞口感甜中帶辣。（圖／記者蕭筠攝，下同）

另外，肯德基即日起也於全門市開賣夏季限定「3大新品」，首推「雞情熱辣煙燻脆雞」，選用經典咔啦脆雞結合辣椒、小茴香等辛料煙燻製成的燒烤醬，再撒上特製熱辣灑粉及墨西哥玉米脆片，大口咬下甜中帶辣，罪惡滋味讓人忍不住一口接一口，單點售價75元，套餐155元起。

▲經典原味蛋撻變成蛋撻冰淇淋。

再來必吃經典原味蛋撻變身的「冰心蛋撻風味冰淇淋」，維持蛋撻造型搭配濃郁蛋奶冰淇淋內餡，最上層撒上焦糖脆片增添香氣，並放進香脆餅乾外殼中，沁涼口感夏天吃超滿足，單點售價59元、套桶餐加點56元起，其餘組合最低97元。

▲鱈魚圈圈吃得到綿密鱈魚肉。

最後是嚴選阿拉斯加鱈魚肉、並以超可愛圓圈造型呈現的「鱈魚圈圈」，金黃香酥外皮包裹著新鮮鱈魚肉，口感清爽細緻，單點售價59元起，加點55元，其餘組合最低160元起，以上3款新品即日起於全門市上市，期間限定、售完為止。