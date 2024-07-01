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任林擴大5倍家庭幸福影響力 　｢呼叫幸福天使｣24小時陪伴傾聽

▲▼｢呼叫幸福天使｣24小時陪伴傾聽。（圖／任林教育基金會提供）

▲「呼叫幸福天使」24小時陪伴傾聽。（圖／任林教育基金會提供，下同）

記者楊庭蒝／綜合報導

「支持任林，擴大5倍家庭幸福影響力！」任林教育基金會於6月29日上午在政大公企中心，首度發表家庭幸福影響力（Family Happiness SROI），23年來服務逾18萬戶家庭，由亞洲影響力中心主任沈建文教授發表，任林教育基金會揭曉2023年社會投資報酬率為5.46，「社區讀書會」與「人生自傳書」在社會福祉領域具有卓越成效；每支持任林一元，可擴大5倍家庭幸福影響力。

▲▼｢呼叫幸福天使｣24小時陪伴傾聽。（圖／任林教育基金會提供）

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台北市教育局湯志民局長、台北市曾獻瑩議員、心理健康聯盟代表邱淑媞教授致詞指導，如何連結未來台北的發展，從未來城市、運動城市到安全城市的共同交集，推展幸福健康家庭，協作健全「家庭幸福守護網」。任林邀請金鐘女星楊小黎擔任幸福大使，首度將陪伴關懷服務結合AI人工智慧，在Line社群發表「任林呼叫幸福天使」Beta版（Line連結：https://lin.ee/fj4D4yG），融合社創AI服務提供24小時陪伴傾聽，台北市家庭教育中心官月蘭主任與現場逾百位的各界夥伴見證體驗。

「21世紀最大的文明病之一是憂鬱症，由孤寂之苦所捲動的內在漩渦。」 根據WHO聯合國世界衛生組織所警示（2022年3月），COVID-19新冠疫情大流行促使全球焦慮和抑鬱患病率增加25%，警醒所有國家必須加強精神衛生服務與支援。根據衛福部統計（2023年），國人憂鬱症盛行率為8.9％，推估全台約有200萬人罹患憂鬱症。達特茅斯學院（Dartmouth College）經濟學教授大衛布蘭奇弗勞（David Blanchflower）認為「幸福感會隨著年齡逐漸下降。」中年危機真實存在，從20歲青年的幸褔高峰，幸福感逐漸下滑，約在48歲進入人生幸福曲線的低谷，如何協助人們穿越第二人生的低谷，邁向第三人生好風景，再次邁向70歲幸福感的熟齡高峰，是促進家庭幸福影響力的關鍵任務（Family Happiness SROI）。

▲▼｢呼叫幸福天使｣24小時陪伴傾聽。（圖／任林教育基金會提供）

下午首度舉辦2024幸福社創永續論壇，任林教育基金會王進財董事長、台灣尤努斯基金會蔡慧玲董事長與ESG世界公民數位治理基金會何子明董事，代表簽署合作備忘錄，推動「聯合倡議資源共享」與「永續幸福銀行」行動，型塑幸福服務生態圈，由台灣社會企業創新創業學會理事長吳思華教授見證，並開講《從創新3.0 看台灣幸福服務生態圈》，論壇專家開講還有台灣尤努斯基金會蔡慧玲董事長發表《從尤努斯基金會觀點看台灣永續幸福發展》，ESG世界公民數位治理基金會何子明董事發表《應用音樂的影響力邁向永續發展之路》，PWC資誠永續發展服務公司蔡佳芸副總經理發表《從企業ESG發展看家庭幸福影響力》；最後雙向論壇，由師範大學楊聰榮副教授引言，論壇講師群與台灣尤努斯基金會吳嘉沅董事共同為現場提供整合建議與多元思考觀點。

▲▼｢呼叫幸福天使｣24小時陪伴傾聽。（圖／任林教育基金會提供）

「任林為您擴大5倍家庭幸福影響力！」，邀請各界重視「家庭幸福感」的愛心夥伴，行有餘力，以愛傳愛，定期定額捐贈支持「任林永續幸福基金」線上捐款:https://pse.is/65gt7n；任林教育基金會也將為企業主提供企業ESG永續專案與家庭幸福影響力專案，期盼攜手各界，共同為提升台灣的家庭幸福影響力盡一份心力，相關專案請洽詢任林服務專線（02）2778-0703#23；更多元的社創關懷服務請接洽共同主辦單位:台灣尤努斯基金會與ESG世界公民數位治理基金會。

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