種大麻辯「緩解憂鬱症」法官信了　台中男兩度減刑...輕判2年10月

▲辯稱自種大麻緩解憂鬱症，台中男子獲２度減刑輕判。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

台中一名吳姓男子自行在家中種植大麻，並將大麻花採收風乾製成毒品，吳男被警方逮捕後全盤承認，係因緩解憂鬱症狀才種大麻。法院審視其情況後，除了根據吳男自白進行減刑外，也考慮到他是因難以忍受病痛，無法理性思考而製毒，認為吳男「實有可憫之處」，因此再次減刑。最終吳男被依製造第二級毒品罪判處2年10月，可以上訴。

檢調發現，吳男在網路上張貼種植大麻的文章和相簿，並且證據齊全，包括現場查扣的證物以及他購買的大麻種子。他經過澆水、施肥和燈光照射後，將成品風乾研磨後使用，已經構成製造第二級毒品。

法院指出，吳男在偵查和審理中都自白認罪，因此依據毒品危害防制條例第17條進行減刑。另外，考慮到他種植的大麻總數為30株，但查扣的活株只有26株，大麻花1枝，大麻葉3袋（15.19公克），數量不多，製造過程簡單，非專業大規模的栽種，因此認為他的犯罪情節輕微。

法院還提到，吳男自述罹患憂鬱症，為了緩解病痛才栽種製造大麻，他也有提出身心科門診的證明。法院認為他製毒並非為了賺錢、好奇或是追求一時的享樂，而是因為憂鬱症希望能透過大麻來緩解病痛，認定他的犯罪動機「實有可憫之處」，因此再次依據刑法第59條進行減刑，最終依製造第二級毒品罪判吳男2年10月。