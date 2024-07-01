　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

新疆沙漠靶場竟有F-22、F-35靶機　疑似模擬攻擊日本本土

▲▼新疆沙漠靶場發現美軍航母靶艦、戰機靶機。（圖／翻攝Bulgarian Military）

▲新疆沙漠靶場發現F-22、F-35的靶機。（圖／翻攝Bulgarian Military）

記者蔡紹堅／綜合報導

外媒根據衛星影像發現，解放軍在新疆塔克拉瑪干沙漠修建了美國航空母艦「福特號」1:1的模擬靶艦，甚至還將日本本土的基地當成模擬攻擊的對象。

保加利亞軍事網（BulgarianMilitary）分析衛星影像後發現，解放軍在塔克拉瑪干沙漠的靶場，停放著多架美軍F-22及F-35的隱形戰機，疑似是模擬了某個航空基地。

報導推測，距離中國較近，又同時有F-22及F-35兩款戰機的基地，就只有位於日本本土的基地，因此，解放軍很有可能已將日本的本土基地也納入了作戰假定的一部份。

報導提到，美軍距離中國最近，並且部署有F-22戰機的基地，就是位於沖繩的嘉手納空軍基地。而部署有F-35戰機的，則是山口縣的岩國航空基地。

不論是沖繩，還是山口，距離中國大陸都只有1000多公里，在解放軍東風26號飛彈，以及東風17飛彈的射程之內。

此外，從衛星影像中也能看見，這些模擬的機場跑道及戰機模型，都有被導彈擊中的彈痕。

▼美國航空母艦「福特號」1:1的模擬靶艦。（圖／翻攝Bulgarian Military）

▲▼新疆沙漠靶場發現美軍航母靶艦、戰機靶機。（圖／翻攝Bulgarian Military）

ET快訊
快訊／首見衰退！　00929配息出爐
家門口「被丟神主牌」　長子怒轟不孝妹：害老家法拍了
台中男沒出國　卻染罕見球黴菌
寶寶剛出生就死亡　醫判賠1400萬！院方回應了
快訊／0050公告配息！　近5次最低
快訊／老婆不見了！　尋獲陳屍河裡
1到4月交通事故982死　最差縣市曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

新疆沙漠靶場竟有F-22、F-35靶機　疑似模擬攻擊日本本土

美國擬50億軍援烏克蘭　含鷹式飛彈、155毫米砲彈

29國環太平洋軍演　40艘軍艦、逾150架戰機集結

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

當你不小心台灣狗以...　自己笑VS裝沒事

嘉義沉睡的酥皮濃湯爆紅　客人想點餐要先叫醒老闆

陶晶瑩唱一半遇「粉絲丟內衣」　荳荳突上台曝「18歲最想喝酒」

巴西女凌晨3點被寵物犬叫醒　驚見路上一排水豚大軍遊行

儒哥車隊上武嶺遇砂石車逼車　女學生險被輾！警開罰＋扣牌

學生被「大刀教授」問實驗原理　竟調皮回應！網：小心變學弟

熱狗唱到一半麥克風無聲：就是要看歌手失誤出糗

生物股長飆《火影忍者》神曲　《青鳥》前奏一下..全場嗨炸！

浪貓進店被電動門困住　慌張哀號網笑：喵投羅網

新疆沙漠靶場竟有F-22、F-35靶機　疑似模擬攻擊日本本土

美國擬50億軍援烏克蘭　含鷹式飛彈、155毫米砲彈

29國環太平洋軍演　40艘軍艦、逾150架戰機集結

快訊／首見衰退！00929每股配0.18元　年化配息率仍逾10%

心慌、覺得鬱悶？「5個方法」幫你走心情低谷

房價狂漲！他年薪90萬「挑1千多萬小宅」後悔了：寧可25k租屋

同學送他「可愛卡通圖」！一翻背面太衝擊　家長心痛：霸凌不能忍

中美晶子公司續興與南亞科、福懋科簽約　提供10年4億度綠電

凡士林3種超外掛用法！去黑頭、當香膏　效果媲美專櫃保養

《婆婆2》張書偉前妻亂入婚禮！黃姵嘉變「落跑新娘」走上大街

2男求搭便車…阿北好心3貼載下山「釀1死1傷」！家屬無條件原諒他

剛出月子中心！新手媽遭婆婆要求「帶娃睡客廳」：會吵到我兒睡覺

暑假青春專案啟動　雲林警方查獲詐欺案17人、公共危險案2人

餐車妹蹲餵大白熊「又大又白33秒」！網看3小時傻眼：狗在哪？

軍武熱門新聞

美國擬50億軍援烏　含鷹式飛彈、155毫米砲彈

航母搭載F-35　神盾艦「羽黑號」集結

新疆沙漠靶場竟有F-22、F-35靶機

航母羅斯福號、日向級、世宗大王級軍艦集結

29國環太平洋軍演登場

抗日家族齊聚鮮活還原當年史實

造價107億！第9艘最上級「名取號」下水

美新型水下無人機　「鬼蝠魟」清晰衛星照曝

兩棲突擊艦「黃蜂號」進入地中海

殲-10D魔改機背外觀裝保形油箱

美軍賺多少錢？中士薪水比台灣少將還多

全球「多用途防空飛彈榜」中國紅旗-9B第5

學霸+飛霸！航母飛行員比當太空人難

第一波「7年級軍校生」現在過得如何？

更多熱門

相關新聞

新疆火焰山81℃！鞋都融化粘地面

新疆火焰山81℃！鞋都融化粘地面

火焰山位於新疆吐魯番盆地的中北部，因《西遊記》而名聞天下。當時唐僧師徒過火焰山遭遇高溫，不得不借芭蕉扇滅火的劇情讓人印象深刻。現實的火焰山到底有多熱？近日，位於新疆吐魯番的火焰山景區發布了一段影片，該景區高高聳立著金箍棒形狀的溫度計，6月23日下午3時35分，金箍棒溫度計測出了高達81℃的高溫。

好熱！吐魯番地表溫度測到75度 河南寵物蝦陽台放一晚「熟了」

好熱！吐魯番地表溫度測到75度 河南寵物蝦陽台放一晚「熟了」

傳兩岸關係緊繃「陸不給飛新疆空域」　華航長榮澄清：已取得許可

傳兩岸關係緊繃「陸不給飛新疆空域」　華航長榮澄清：已取得許可

北京「罕見」出現玫紅色極光　

北京「罕見」出現玫紅色極光　

陸女星娜扎跳舞「背後笑臉」好吸睛　

陸女星娜扎跳舞「背後笑臉」好吸睛　

關鍵字：

新疆靶機

讀者迴響

熱門新聞

獨／淡水捷運站活春宮　姊弟檔情侶被起訴

泰籍爆乳姊疑遭外流就醫照！全身束縛網看傻

大寮「移工假日天堂」被抄毒　熱褲妹趴地受檢

搭去淡水「他驚醒在象山」！站務員傻：搭了5小時

死傷不斷！　9成聯結車竟如「瘋火輪」

上尉海巡學弟吃掉學長嬌妻！帶回住處睡整晚

無人拉麵挨轟公審客人！霸氣闆娘現身：2個月卡6官司

只有今天！超商咖啡「買7送7」爽喝

神明指示「把地瓜葉變成茶」　發明家曾崇恩：花10年賣5棟房製成

鏤空爆乳姊大鬧101小CK　猛砸墨鏡鞋包

成語蕎爆拿「假貨愛馬仕絲巾」！

跟女網友約愛撫！他「戴套滑進去」挨告

金曲獎頻出包！曹西平點名金曲歌后：演出太牽強

公司要求員工輪流掃廁所！老鳥卻都搶著做

歐陽龍「嘴對嘴」親歐陽妮妮！網震驚：太噁了

更多

最夯影音

更多

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

當你不小心台灣狗以...　自己笑VS裝沒事

嘉義沉睡的酥皮濃湯爆紅　客人想點餐要先叫醒老闆

陶晶瑩唱一半遇「粉絲丟內衣」　荳荳突上台曝「18歲最想喝酒」

巴西女凌晨3點被寵物犬叫醒　驚見路上一排水豚大軍遊行

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面