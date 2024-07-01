新疆沙漠靶場竟有F-22、F-35靶機　疑似模擬攻擊日本本土

▲新疆沙漠靶場發現F-22、F-35的靶機。（圖／翻攝Bulgarian Military）

記者蔡紹堅／綜合報導

外媒根據衛星影像發現，解放軍在新疆塔克拉瑪干沙漠修建了美國航空母艦「福特號」1:1的模擬靶艦，甚至還將日本本土的基地當成模擬攻擊的對象。

保加利亞軍事網（BulgarianMilitary）分析衛星影像後發現，解放軍在塔克拉瑪干沙漠的靶場，停放著多架美軍F-22及F-35的隱形戰機，疑似是模擬了某個航空基地。

報導推測，距離中國較近，又同時有F-22及F-35兩款戰機的基地，就只有位於日本本土的基地，因此，解放軍很有可能已將日本的本土基地也納入了作戰假定的一部份。

報導提到，美軍距離中國最近，並且部署有F-22戰機的基地，就是位於沖繩的嘉手納空軍基地。而部署有F-35戰機的，則是山口縣的岩國航空基地。

不論是沖繩，還是山口，距離中國大陸都只有1000多公里，在解放軍東風26號飛彈，以及東風17飛彈的射程之內。

此外，從衛星影像中也能看見，這些模擬的機場跑道及戰機模型，都有被導彈擊中的彈痕。

▼美國航空母艦「福特號」1:1的模擬靶艦。（圖／翻攝Bulgarian Military）

