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撐不住了！雪坊宣布7／1全面漲價　青鳥旅行最貴一盒蛋捲漲到破千

▲▼撐不住了！雪坊宣布7／1全面漲價　青鳥旅行最貴一盒蛋捲漲到破千。（圖／翻攝雪坊粉絲團）

▲撐不住了！雪坊宣布7／1全面漲價。（圖／翻攝雪坊粉絲團）

記者許力方／綜合報導

台灣經濟研究院公布景氣動向調查，提醒今年下半年物價居高不下，物價上漲壓力可能高於上半年，知名優酪冰品店「雪坊」就傳出，7月1日開始調漲價格，不少團購單趕在6月底最後一波開團，另外還有台中十大伴手禮蛋捲名店「青鳥旅行」也公告，不堪原物料、經營成本上升，幾經考量後也在7月1日起漲價。

▲▼撐不住了！雪坊宣布7／1全面漲價　青鳥旅行最貴一盒蛋捲漲到破千。（圖／翻攝雪坊粉絲團）

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▲雪坊優格在無塵室製作，電價調漲幅度飆近20%。（圖／翻攝雪坊粉絲團）

不少團購主開團指出，雪坊廠商方表示，不堪政府調漲工廠的工業用電，導致電價調漲幅度將近20%，公司不堪負荷，不得已在7月1日起所有產品都要漲價，因此紛紛趕在6月底最後一團團購。據了解，這波平均漲幅6至8%，最貴的益生菌從2100元漲到2220元，優酪飲品一罐100元調漲到105元，希臘優酪從400元漲到420元，有部落客計算，不少朋友一買就超過3000元，算下來以後要多花210元才能買到相同的組合。

不只如此，台中獲選2024十大伴手禮評賞團大獎的「青鳥旅行」蛋捲店，也公告指出，由於近年原物料及經營成本持續上升，幾經考量後，同樣將於7月1日起漲價，並承諾調整價格是為了更好地保障產品品質，不因成本壓力而妥協。調漲後的價格，5入隨享盒四種口味（原味肉鬆、海苔肉鬆、花生粒粒、芝麻沙沙）的蛋捲從200元漲到220元，12入簡約盒四種口味漲30元至380元，最貴的24入綜合蛋捲，也漲100元正式破千元來到1080元。

▼青鳥旅行最貴一盒蛋捲漲到破千。（圖／翻攝青鳥旅行官網）

▲▼撐不住了！雪坊宣布7／1全面漲價　青鳥旅行最貴一盒蛋捲漲到破千。（圖／翻攝青鳥旅行官網）

▲▼撐不住了！雪坊宣布7／1全面漲價　青鳥旅行最貴一盒蛋捲漲到破千。（圖／翻攝青鳥旅行官網）

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