「豪大大雞排」西門店收攤　壓垮老闆「2導火線」曝光

▲「豪大大雞排」西門店無預警收攤。（圖／Google Maps）

圖文／CTWANT

雞排可以說是台灣的代表性小吃，而知名「豪大大雞排」西門店近期無預警收攤，停業近1個月，讓許多人撲空，而2大導火線也曝光。

據了解，豪大大雞排的雞排大小，是一般的2到3倍大，在台灣有多家非分店，也擴展到其他國家，酥脆口感跟獨特調味，希望大批顧客，據豪大大網站介紹，豪大大雞排總店曾一天賣3000片雞排，成為士林夜市指標性小吃之一，而最近西門店收攤近1個月。

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據《東森新聞》報導，附近店家表示，老闆因賣雞派太累，又常常被檢舉，改經營伴手禮店，現在全台的豪大大雞排剩10家。西門町街頭藝人說，大家好像來都會找豪大，他看到有女生拿手機一直找都找不到。

雞排創始士林店店長指出，士林是創始店，開了22年，20幾年前全台有50、60家。民眾也坦言，雞排現在變貴就比較少買，豪大西門店生意應該要很好，可能大家看到價格想說，不用特地來這買。

此外，知名YouTuber超哥的知名YouTuber超哥1月進軍台中逢甲夜市，雞排片120元，5月底已結束營業，全台本來有10家店，現在剩5家。

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