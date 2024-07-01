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又一外資離場！亞馬遜Kindle電子書店正式退出中國市場

▲▼亞馬遜Kindle將在中國停運。（圖／路透社）

▲亞馬遜Kindle在中國停運。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

亞馬遜電子書店正式退出中國市場。亞馬遜中國6月30日在官網宣布，Kindle中國電子書店已於2023年6月30日停止運營，並將於2024年6月30日停止雲端下載服務，此後未下載的電子書將無法下載和閱讀。Kindle客戶服務也將支持至今年6月30日。

Kindle全面退出中國市場的消息傳出後，不少大陸網友表達遺憾，「這下真的只能蓋泡面了」、「泡面搭檔」。還有人感慨表示，「記得很多年買的第一個電子閱讀器就是Kindle」。

2023年6月30日，美國科技巨頭亞馬遜停止了在中國的Kindle線上服務。這意味著Kindle中國大陸用戶將不再能夠線上購買新書，但他們仍然可以在1年內將購買的書籍下載到本地設備上。

亞馬遜當時表示，將於2024年6月30日將Kindle應用從中國應用商店中正式下架。在此日期之前，用戶還可以繼續從雲端下載Kindle內容。

據《北京日報》報導，Kindle電子閱讀器誕生於2007年，被認為是亞馬遜最成功的硬體產品之一。由於採用電子紙螢幕，Kindle被認為護眼且閱讀方便，兼顧了紙質書籍的體驗和電子閱讀器的便捷。Kindle電子閱讀器誕生後的幾年，電子書成為亞馬遜增長最為迅速的品類之一，並掀起全球電子書閱讀熱潮。

2013年，Kindle正式進入中國，並一度成為電子書的代名詞，被眾多文藝青年所青睞。2018年，Kindle閱讀器在中國發展進入巔峰，年銷量突破百萬。

另據《第一財經》，亞馬遜曾積極在中國尋求拓展Kindle業務，在2018年亞馬遜的一份內部文件中稱，到2017年底，中國已成為Kindle最大的市場，設備銷量占全球市場份額的40%以上。

不過，Kindle進軍中國10年，中國電子書市場出現了科大訊飛、華為、掌閱、文石、微信讀書等國產品牌，對Kindle的市佔率造成一定衝擊。亞馬遜中國曾於2019年4月宣布，自2019年7月18日停止為亞馬遜中國網站上的第三方賣家提供賣家服務，但保留了海外購、全球開店、Kindle和亞馬遜雲端運算等業務。

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