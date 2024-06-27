烏龜誤闖車陣　2男即刻救援「送回原點」1.8萬人讚翻

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友日前行經桃園市民光東路與春日路口時，目睹一隻烏龜在馬路上緩慢前進，由於當時正值上班尖峰時段，車流量很大，他想救援卻無能為力，幸好有2名熱心民眾伸出援手，將烏龜移至路邊安全的地方。相關影片公開之後，吸引超過1.8萬名網友按讚，大家紛紛留言表示，「尊重生命真的很好」、「牠要重爬了，但謝謝好心人，這樣好危險」。

▲2名熱心民眾將烏龜移至路邊安全的地方。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

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原PO在臉書「爆料公社」分享一段24秒的影片並表示，25日上午8點左右行經桃園市民光東路與春日路口，看到一隻烏龜誤闖馬路，第一時間雖然很想上前救援，但該路口車流量很大，左轉車不斷駛入，考量到自身安全只好作罷。

沒想到就在這個時候，1名汽車駕駛注意到馬路上的烏龜，於是停下來並下車將烏龜移到旁邊的公園，另1名路人見狀也立刻上前幫忙，讓烏龜平安回家。原PO感動表示，謝謝這2位見義勇為的弟兄，「他們值得掌聲，而非那些為了趕上班被擋道感到不爽的車主的喇叭聲。」

影片公開之後獲得超過1.8萬名網友按讚，大家紛紛留言表示，「尊重生命真的很好」、「牠要重爬了，但謝謝好心人，這樣好危險」、「烏龜心想，你看我的方向就知道我要去哪，你又給我搬回原點」、「真的感覺很驚險，謝謝好心人，也請各位大德行善之餘要多注意安全」、「其實這樣的舉動不只救了烏龜，也救了人，我的朋友就是在馬路上輾到烏龜而摔車」。