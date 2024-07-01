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大陸 大陸焦點 特派現場

陸將再送香港一對貓熊　特首：感謝中央

▲▼香港特首候選人李家超。（圖／CFP）

▲香港特首李家超。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港特首李家超7月1日出席香港主權回歸27周年紀念日的升旗儀式及酒會，他透露，香港即將再度迎來兩隻貓熊（熊貓），數月內就會抵達，感謝中央再次向香港贈送貓熊。

李家超在酒會上致詞表示，感謝中央對特區的關心與支持，考慮了他的建議，贈送一對貓熊。

李家超提到，藉著七一的好日子，他公布好消息，這對貓熊將會在幾個月後來到香港，香港會立刻展開準備工作迎接，相信貓熊將為香港帶來歡笑和喜悅。

▼香港海洋公園貓熊：樂樂、盈盈。（圖／翻攝香港海洋公園）

▲▼香港海洋公園貓熊（熊貓）：樂樂、盈盈。（圖／翻攝香港海洋公園）

李家超說，香港會全力做好迎接貓熊的準備工作，非常感謝國務院港澳辦及大陸林業和草原局所作出的努力和協助。

李家超強調，中央過去送贈的兩對貓熊，陪伴一代又一代的香港人成長，是大家的集體回憶，即將來臨的一對貓熊，將會成為香港人的親密「家人」，帶來歡笑和喜悅。

據了解，港府已經與港澳辦及大陸林草局展開對接，商討貓熊赴港的安排，預計將由香港海洋公園照顧。

中國大陸過去共贈送2對貓熊給香港，分別為1999年來到香港的安安、佳佳，還有2007年來到香港的樂樂、盈盈，其中，安安、佳佳已分別於2022年、2016年過世。

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