中美新一輪貓熊合作　謝鋒引功夫熊貓的台詞：中美應做夥伴

▲中美展開新一輪貓熊合作，謝鋒赴華盛頓動物園致詞。（圖／翻攝陸駐美大使館）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國華盛頓國家動物園29日舉辦記者會，宣布與中國大陸開啟新一輪貓熊保護合作，今年將迎來一對新的貓熊「寶力」及「青寶」。大陸駐美大使謝鋒也出席了記者會，他引用電影《功夫熊貓》的台詞「想成為什麼樣的人，全看你自己的選擇」，強調中美應選擇做夥伴，而不是當對手。

大陸駐美大使謝鋒在記者會上表示，貓熊是中國的國寶，是美國華盛頓國家動物園的明星，也是深受各國人民喜愛的團寵，在中美建交45週年之際，雙方開啓新一輪貓熊保護合作，未來美國民眾會有更多機會見到人見人愛的貓熊，除「寶力」「青寶」外，「雲川」「鑫寶」已被選定赴美國聖地牙哥動物園。

謝鋒提到，中美貓熊保護合作比兩國建交還要早，50多年來，「貓熊熱」在美經久不衰，陪伴一代代美國孩子快樂成長，最近，一位母親在他的X貼文下留言，「你不知道如果貓熊再次落戶華盛頓對我們意味著什麼，我5歲的孩子簡直會高興壞了！」還有加州的熊貓小粉絲給我寫信，提出想用美國灰熊換貓熊，「今天，那些當年來動物園看貓熊的小朋友已經成了爺爺奶奶、爸爸媽媽。他們期待帶著孩子們再次走進動物園，訴說、延續歷經半個世紀的『貓熊情』。」

謝鋒說，中國先後與20個國家開展了貓熊保護合作，美國是最早之一，在雙方科研人員共同努力下，成功繁育成活17只貓熊幼仔，聯合攻克一系列技術難題，1972年，第一對貓熊「玲玲」「興興」來到美國，就落戶在美國華盛頓國家動物園。

謝鋒指出，他聽說動物園的工作人員正在精心改造貓熊的家，進一步增加貓熊鍛鍊、覓食、玩耍和休息的活動空間，讓「寶力」和「青寶」在這裡度過健康愉快的時光。

謝鋒強調，他記得電影《功夫熊貓》中有這樣一句台詞，「想成為什麼樣的人，全看你自己的選擇。」為兩國人民福祉和世界前途命運計，中美應該選擇做夥伴，而不是當對手。

謝鋒還說，「熊貓擁抱者」不應該被抹黑攻擊，說到「保護主義」，應該保護的是生物多樣性，是全人類賴以生存的唯一家園，是一個穩定健康可持續的中美關係，是子孫後代的美好未來，「期待大家像關心貓熊一樣關心中美關係，共同努力開創和平與繁榮的明天。」