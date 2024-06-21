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普拿疼7月漲價！每盒最多貴20元　藥師：其他藥品業者也觀望中

▲藥局、藥品、保健（圖／記者黃克翔攝）

▲普拿疼7月起漲價，資料照。（圖／記者黃克翔攝）

記者洪巧藍／台北報導

普拿疼將漲價！因應電價上漲連帶影響到成藥、指示藥的價格，中華民國基層藥師協會理事長沈采穎今（21）日指出，普拿疼開出第一槍，將於7月起調漲價格，漲幅約8％到10%；另根據代理商資料，每盒建議售價最多增加20元。審表藥商從本月起就陸續控貨，近期新冠疫情再起，解熱鎮痛相關藥物購買也增加，提醒民眾可考慮其他同成分未漲價藥品。

今年4月電價調漲，平均調升11%，當時就有傳出藥物價格也可能因應調漲。沈采穎指出，普拿疼業者其實在5月份就已經公告將於7月份漲價8％到10%。藥局在6月份就已經叫不到貨，因為藥商因應新價，避免有囤貨等情況發生，所以實施控貨。

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沈采穎也提到，近期因為新冠疫情再次進入流行，確診者增加，所以到藥局購買普拿疼的人也變多，雖然到7月前剩不到10天，應該不至於有缺貨情況，但可以確定的是，7月起購買就會是新的價格。

普拿疼代理商赫力昂（Haleon）證實，因應國際經濟成本持續上漲，為反映營運成本與產品成本，本公司將自2024年7月份起陸續調整「普拿疼止痛藥系列產品」的建議零售價。調整價格從9元至20元不等，建議零售價格僅供參考，並無強制。

▲▼普拿疼漲價 。（圖／藥廠提供）

▲普拿疼漲價對照表 。（圖／藥廠提供）

沈采穎分析，電價調漲後不少業者都在觀望，現在普拿疼開出指示用藥漲價的第一槍，雖然尚未聽說其他藥物漲價宣布，但也很可能會跟著調漲，又以廣告類藥品可能性最高。

沈采穎強調，普拿疼成分為「乙醯胺酚」，此類藥物還有很多學名藥可選擇，為了幫大家省荷包，只要確定有乙醯胺酚或者乙醯胺酚加強錠等，都可以替代使用，不需要有品牌迷思。

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