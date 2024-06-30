南港車站燒肉店「飲料吸出小強」！北市衛生局要查了...最高罰2億

▲原PO在南港車站知名燒肉店用餐，飲料裡有蟑螂，還被他咬爛了。（圖／翻攝自PTT）

圖文／CTWANT

外出用餐最注重的就是環境衛生！一名網友發文訴，他近日前往南港車站的某知名燒肉店用餐，怎料喝飲料時竟「咬到蟑螂」害他當場反胃想吐，對此，台北市衛生局也出手調查了。

一名網友昨（29日）在PTT發文表示，他在南港車站某家高檔燒肉店用餐時，點了一杯冰淇淋紅茶，沒想到竟讓他喝出一身驚恐，「才喝兩口就發現怎麼咬到東西，想說應該沒有珍珠吧，殊不知吐出來整桌傻眼，居然是一隻蟑螂還被我咬爛了，整個反胃。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO不滿透露，他向店家反應後，對方只是以打折作為補償，但卻沒說明蟑螂從何而來，認為該餐廳的處理態度相當沒誠意，「我整個問號，吃到蟑螂打8折？不只是看到而且已經入口了，我完全無法接受。」

針對燒肉店有小強出沒，台北市衛生局食品藥物管理科科長林冠蓁今（30日）表示，衛生局獲報後已立即派員前往現場稽查，並針對人員及作業場所衛生、食材來源、病媒防治及產品責任險等事項加強查核，

林冠蓁說明，若查獲食品衛生不符合規定，將責令業者限期改善，如過複查仍未過關，將依違反《食品安全衛生管理法》第8條及第44條，處以6萬至2億元罰鍰；另針對產品責任險如不符合規定，將依同法第13條及第47條規定，處以3萬至300萬元罰鍰。

延伸閱讀

▸ 台北高檔燒肉店吃到蟑螂 店長整桌打8折…他傻眼：完全無法接受

▸ 閃婚越南妹懷孕6個月 年薪200萬台男想離婚：真的撐不住

▸ 疑寵物店老闆友人公開對話截圖 怒斥二樓「玩文字遊戲」