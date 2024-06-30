霞海城隍及夫人、月老駐駕　台灣首部龍舟紀錄片《暮匠》戶外特映

▲台灣首部龍舟紀錄片《暮匠》6/29-30兩天在臺北文創廣場舉辦戶外特映會。（圖／雙十公園OCT10BER）

記者莊智勝／台北報導

現年83歲的劉清正(阿正師)是北台灣碩果僅存的手工木造龍舟匠師，鹿港以北的木造龍舟幾乎都出自他之手。作為最後的木造龍舟傳人，阿正師也和其他傳統匠師一樣，面臨著技藝逐漸遭時代淘汰、後繼無人的嚴峻情勢。兩年多前，熱愛龍舟運動的旭源營造董事長朱東輝一次起心動念，委託阿正師遵循古法、手工打造一艘木作龍舟，並在「雙十公園OCT10BER」創辦人王志雄統籌規畫下，耗時近兩年完成台灣首部龍舟紀錄片《暮匠》，為這項逐漸消失的傳統工藝留下影像記憶。而這艘龍舟，很可能就是阿正師60多年造船生涯的最後作品，因不少材料已找不到供應商，阿正師幾乎跑遍全台灣才找齊，「造船用的木頭要比較長，哪裡有在賣我就去買。」木作龍舟工序繁複，從木頭裁切、打磨、組裝、黏合，到製作腳踏板、安裝龍頭、雕刻龍尾、船體彩繪等，每個步驟都很費工，也全憑阿正師一人獨力完成。

《暮匠》紀錄片拍下了這位國寶級工匠堅持大半輩子的職人精神，也順帶將臺北河道歷史演進的縮影呈現在觀眾眼前，展現出深刻的文化力量。臺北文創支持傳統工藝的紀錄傳承，將安排於6/29(六)、6/30(日)兩天，在一樓文化廣場舉辦《暮匠》紀錄片戶外特映活動，特別邀請大稻埕霞海城隍廟的城隍爺、城隍夫人、和月下老人駐駕臺北文創，和大家一起欣賞這部珍貴的紀錄影片，現場也同步展出了阿正師在影片中親手打造出來的木造龍舟。

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▲國寶阿正師一人獨力打造的木作龍舟在臺北文創廣場展出。（圖／雙十公園OCT10BER）

在薪傳與失傳之間的技藝和記憶

霞海城隍廟眾神在今(6/29)天下午3:00抵達臺北文創廣場，一些提前收到消息的民眾早已等在現場迎接，不知情的遊客看到城隍爺和夫人、月老蒞臨則是又驚又喜，紛紛把握難得的機會參拜祈求諸事平安、家庭幸福，單身男女更不忘拜託月下老人幫忙牽紅線，影片開映前，更出動了霞海城隍廟陣頭表演，替為期兩天的特映會助陣造勢。

臺北文創總經理劉麗惠表示，台灣有許多傳統工藝匠師一輩子只堅持做好一件事，為了把這件事做到極致，他們會專注於每一個細節，追求完美不輕易妥協，阿正師就是代表人物之一，「《暮匠》紀錄片說出了阿正師的故事，也因為這部影片，手工木作龍舟工藝被以另一種形式保存了下來，讓未來的世代有機會認識了解，臺北文創也很榮幸能為這份功德盡一點心力。」

紀錄片幕後推手-旭源營造董事長朱東輝表示，現年83歲的阿正師，是台灣國寶級的龍舟師傅，許多和龍舟製作相關的複雜規格及尺寸，都存在於他的腦海裡，需要仰賴其出類拔萃的技術和經驗來傳承，「在打造龍舟的過程中，阿正師除了親自南下嘉義挑選木材，還為了尋找一個特殊的螺絲繞遍了大臺北，最後在蘇澳漁港附近找到一家可以鑄造這款螺絲的鐵工廠，這種對小地方的要求和堅持，正是台灣工匠一脈相傳的職人精神。」

「我們紀錄的是一件正在慢慢消失的東西。」《暮匠》紀錄片導演林佳儒說，紀錄片的骨幹雖然是龍舟的製作過程，但真正有血有肉的是阿正師和周遭人們說出來的故事，「對阿正師來說，造船不是什麼了不起的工藝，而是一門從十八歲就開始學的糊口技術，他經歷過臺北河運最輝煌繁榮的時代，他也很清楚當下的時刻，這個行業已不再被需要而面臨淘汰，我們能夠做的，就是用影片和文字，讓阿正師的龍舟生命可以繼續延續下去。」

策劃團隊「雙十公園OCT10BER」創辦人王志雄也感嘆，木作龍舟帶有無可取代的手感溫度，但相關工藝在台灣幾乎沒有文獻紀錄，「這塊文化領域是空白的，那我們就透過紀錄片把這個空缺補上。」

▲霞海城隍爺及夫人、月老駐駕臺北文創加持《暮匠》紀錄片特映活動。

霞海城隍廟眾神來結緣 限量御守相送

《暮匠》紀錄片戶外特映會暨龍舟攝影展，6/29(六)-6/30(日)將在臺北文創廣場一連舉辦兩天，活動從下午3:00起展開，參拜霞海城隍爺及夫人、月下老人的民眾，可獲贈限量御守一份，數量有限送完為止。此外，現場也將義賣《暮匠》攝影書，版權所得將全數捐作慈善公益之用。另有小型市集，讓民眾免費體驗皮雕手作、DIY龍舟摺紙、及電影收藏家互動遊戲等適合親子參加的活動。傍晚5:00霞海城隍廟陣頭登場，為《暮匠》紀錄片開映暖身。