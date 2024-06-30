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大陸 大陸焦點 特派現場

再增114萬！中共黨員達9918.5萬　城市覆蓋率超99.9%

▲▼十九大，中共十九大，北京人民大會堂，閉幕。（圖／視覺中國）

▲中國共產黨黨員總數為9918.5萬名。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

中共中央組織部今（30）早公布統計公報稱，截至2023年12月31日，中國共產黨黨員總數為9918.5萬名，比2022年底淨增114.4萬名，增幅為1.2%。

公報指出，中國共產黨現有基層組織517.6萬個，比2022年底淨增11.1萬個，增幅為2.2%，其中基層黨委29.8萬個，總支部32.5萬個，支部455.4萬個。

具體來看中共黨員情況，女黨員為3018.5萬名，占總數的30.4%；少數民族黨員759.2萬名，占7.7%；大專及以上學歷黨員5578.6萬名，占56.2%。

年齡方面，30歲及以下中共黨員1241.2萬名，31至35歲1119.6萬名，36至40歲1086.4萬名，41至45歲945.9萬名，46至50歲907.1萬名，51至55歲940.5萬名，56至60歲890.7萬名，61歲及以上2787.2萬名。

中共黨員的職業方面，工人（工勤技能人員）664.3萬名，農牧漁民2607.5萬名，企事業單位、社會組織專業技術人員1619.0萬名，企事業單位、社會組織管理人員1145.3萬名，黨政機關工作人員764.5萬名，學生277.1萬名，其他職業人員776.4萬名，離退休人員2064.4萬名。

中共黨組織情況，大陸全國共有黨的各級地方委員會3199個，其中，省（區、市）委31個，市（州）委397個，縣（市、區、旗）委2771個。

另外，大陸全國9125個城市街道、29620個鄉鎮、119437個社區、488959個行政村已建立黨組織，覆蓋率均超過99.9%。

在機關、事業單位、企業和社會組織黨組織上，大陸全國共有機關基層黨組織77.1萬個，事業單位基層黨組織99.7萬個，企業基層黨組織160.0萬個，社會組織基層黨組織18.3萬個，基本實現「應建盡建」。

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