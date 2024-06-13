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大陸 大陸焦點 特派現場

陸軍事迷花6元買回收書籍　一翻開「機密」兩字...急上繳國安單位

▲大陸新修訂完成的《反間諜法》於2023年7月1日正式實施。（圖／CFP）

▲大陸新修訂完成的《反間諜法》於2023年7月1日正式實施。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸一名張姓退休公務員興趣是搜集軍事類報刊，他在住家小區附近散步時，發現一間廢品收購站門口擺著兩個蛇皮袋子，裡面裝滿紙質書籍。張先生上前翻看後發現，部分書籍是有關軍事方面的內容，於是便花了6元人民幣（約27元新台幣）挑了其中四本，沒想到，回家一看書本上竟有「機密」等字，連忙通知國安單位上繳。

▲▼ 妻子出軌間諜 拉攏丈夫一起出賣國家機密 。（圖／翻攝 中國青年網）

《紅星新聞》報導，國家安全機關幹警根據張大爺提供線索，第一時間趕到現場，將所有涉密資料進行回收處置，並對廢品收購站老闆進行了調查問詢和保密教育。

據了解，身為軍事迷的張大爺對書籍上的「機密」、「祕密」等字十分敏感，深知這樣的軍事書籍內容肯定牽扯到部分軍事內容，隨意流出、被別有用心的人士買走，後果不堪設想，於是便通報當地國安機關上繳處理。

經國安機關調查發現，向廢品收購站出售涉密資料的為某軍事單位涉密人員郭某和李某。此二人保密意識薄弱，貪圖省事，未按照涉密文件銷毀流程，擅自決定將待銷毀的8套共計200餘本涉密資料作為廢品出售。

這批涉密書籍總重約30餘公斤，這兩人以每公斤0.8元（人民幣，下同）價格，把軍事機密書籍當成紙類回收物賣至資源回收站，總共獲利僅20餘元。最終，相關單位在國家安全機關指導下及時將管理漏洞改善，相關責任人也依法受到相應處理。

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