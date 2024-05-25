　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

涉替中國情蒐逾10年　美CIA港裔前探員認罪

▲駭客計畫外洩 CIA遭各界痛批（圖／路透社）

▲CIA前探員、FBI前特約語言專家被指控擔任中國間諜。（圖／路透社）

文／中央社華盛頓24日綜合外電報導

美國中央情報局（CIA）前探員、聯邦調查局（FBI）前特約語言專家馬玉清被控擔任中國間諜至少長達10年，他今天在夏威夷檀香山聯邦法院認罪。

法新社和美聯社報導，71歲的馬玉清（Alexander Yuk Ching Ma，音譯）是土生土長的香港人，後來入籍美國。他自1982年開始任職於中情局，獲得可接觸最高機密的權限。他於1989年離開中情局後，前往上海工作，2001年定居夏威夷。

馬玉清當庭認罪，坦承曾在2001年提供「大量機密美國國防資訊」給中國當局，儘管他當時已經長達12年未受雇於中情局。

根據美國司法部聲明，馬玉清與上海市國家安全局代表會面，是由另一名前中情局探員、馬玉清的血親居中安排，此人在上海出生，後來同樣入籍美國。司法部在聲明中將此人稱為「1號共謀者」。

聲明指出，雙方在飯店會談的第3天尾聲，中國「情報官員提供1號共謀者5萬美元（約新台幣161萬元）現金，馬玉清當場數錢」，「馬玉清和1號共謀者當時也同意繼續協助」中國情報單位。

2003年，作為調查計畫一環，馬玉清在夏威夷被聯邦調查局聘為語言專家，「讓他在一個活動可以被監控的外部地點工作」，能調查他與中國的聯繫。

2006年，馬玉清居住在夏威夷時，中國情報官員傳了情蒐對象的照片給馬玉清，馬玉清隨後聯繫共謀者，並說服他揭露至少2人的身分。

馬玉清承認，他獲得的資訊和他於2001年提供的情報「會被用來傷害美國，或有利於」中國當局。

馬玉清在聯邦調查局任職到2012年，目前無法從聲明中得知他的身分是如何被揭穿。

若法院接受，這份認罪協議將確保馬玉清與美國當局合作，而他將被判處10年徒刑。法院可能於9月11日宣判。

ET快訊
前MP阿翔「婚禮遲到4年」終於辦了！老婆辣露半球　激吻磨鼻甜
快訊／上廁所跌落！　台南男溺水身亡
便當有「斷頭大蟑螂」！　台鐵道歉了
快訊／7-11開出4張千萬發票！　中獎明細一次看
終於找到了！美國傳奇潛艦「二戰擊沉日軍20艘船」　殘骸被尋獲
補教師認同「社運妹最好上」　第2家補習班宣布切割：永不錄用！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

熱帶低壓將成颱　日本下周防警報級大雨

涉替中國情蒐逾10年　美CIA港裔前探員認罪

重聽老翁「家門口納涼」沒聽見施工聲！　下秒遭推土機輾斃

川普「潛在副手」拉馬斯瓦米呼籲：對台採戰略清晰立場

終於找到了！美國傳奇潛艦二戰「擊沉日軍20艘船」　殘骸海底被尋獲

失明狗狗跑出家門　美警「連2槍射殺」飼主崩潰！當局：以為狂犬病

懷疑嬌妻出軌！哈薩克前部長「抓頭撞地」活活打死她　被判刑24年

假麻吉？美前駐歐盟特使：川普懷疑金正恩「會朝他肚子捅刀」

大馬前首相馬哈迪稱「美國想要台海兩岸對抗」　批台灣軍售浪費錢

老公不倫戀上大嫂！　正宮怒放一把火「把腥夫衣服全燒了」

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

舒淇被日女星森星「擠到無奈聳肩」！　她「慘遭主辦除名」大合照只剩半隻手

曾踢爆賀軍翔「喇舌酒店妹」 　葛斯齊現身喊：案情不單純

江啟臣率3立委參加WHA！　朝野暫停衝突鼓掌：台灣加油

聲樂老師再評楊丞琳：音色很美　點出唱法問題「有足夠基礎」

印男30秒空手劈火磚　超派狂劈29塊創紀錄

橘貓被人臉埋肚肚狂擼 發出奶音叫聲：放偶走

聲樂師評林志炫《千年之戀》讚他技巧高但修音過頭

解放軍圍台軍演第2天　我三軍戒備就戰術位置

太陽花十字再現！　立院外10萬人擠爆

熱帶低壓將成颱　日本下周防警報級大雨

涉替中國情蒐逾10年　美CIA港裔前探員認罪

重聽老翁「家門口納涼」沒聽見施工聲！　下秒遭推土機輾斃

川普「潛在副手」拉馬斯瓦米呼籲：對台採戰略清晰立場

終於找到了！美國傳奇潛艦二戰「擊沉日軍20艘船」　殘骸海底被尋獲

失明狗狗跑出家門　美警「連2槍射殺」飼主崩潰！當局：以為狂犬病

懷疑嬌妻出軌！哈薩克前部長「抓頭撞地」活活打死她　被判刑24年

假麻吉？美前駐歐盟特使：川普懷疑金正恩「會朝他肚子捅刀」

大馬前首相馬哈迪稱「美國想要台海兩岸對抗」　批台灣軍售浪費錢

老公不倫戀上大嫂！　正宮怒放一把火「把腥夫衣服全燒了」

浩子不讓兒女自搭捷運　阿翔要兒子學跆拳道自保

熱帶低壓將成颱　日本下周防警報級大雨

前MP阿翔「婚禮遲到4年」終於辦了！老婆辣露半球 激吻磨鼻甜炸

快訊／台南男溺水亡！疑上廁所跌落5m溪溝　友人發現報案救不回

「蒜頭」產季來了！專家教你「挑選關鍵」：1NG行為恐發霉

網PO蹭立院集會物資「戰績」　她嘆：把別人奉獻的精神當理所當然

涉替中國情蒐逾10年　美CIA港裔前探員認罪

起火遊覽車車齡8年「剩1個多月輪檢驗」　監理所明啟動安全查核

朋友求幫日本代購　被拒惱羞「你就是懶加自私」！結局超療癒

開箱「藍色城堡x法式甜點」南投新景點！未來還會開放住宿＋晚餐

企鵝妹「深夜極樂夜店」影片全被拍！解放細肩帶…倒V短裙被看光

國際熱門新聞

德正妹遭扒光遊街！30歲DJ男友找到了

夫婦中2636萬大獎　1通電話卻害獎金泡湯

東京恐怖命案！母子一家四口遭殺害

好心出借好市多會員卡　他慘被抄家控3重罪

巴紐山崩逾300人遭埋　上千棟房屋被吞

夫妻打拚8年買別墅　1原因「回去租屋」

菲宣布「設海防哨站」　距台150公里

富豪遭斬首！　凶手竟是偷錢助理

路透：普丁願以目前戰線談判停火

AI概念股激勵美股收高　台積電ADR突破160美元大關

昔選美皇后當空姐運毒　聯手銀行員妹洗錢

美傳奇潛艦二戰「重創日軍」　找到海底殘骸

印度男剖妻孕肚確認性別　結局傻眼

哈瑪斯父子輪流性侵以色列女　完事後殺人

更多熱門

相關新聞

菲律賓華裔女市長疑為共諜　當選前身分成謎

菲律賓華裔女市長疑為共諜　當選前身分成謎

菲律賓丹轆省（Tarlac）小城市班班（Bamban）華裔女市長郭華萍最近成為全國焦點，因為她涉及詐騙案，而且身分成謎，當選前鮮為人知，致使議員質疑她是中國間諜。

英退役軍人被控為港府情蒐　警方證實已身亡

英退役軍人被控為港府情蒐　警方證實已身亡

川普「想徹底掌控」清洗美國司法部

川普「想徹底掌控」清洗美國司法部

妻「情陷」境外間諜　拉攏丈夫「3人行」

妻「情陷」境外間諜　拉攏丈夫「3人行」

消息：納坦雅胡將與美CIA局長會面

消息：納坦雅胡將與美CIA局長會面

關鍵字：

間諜CIAFBI馬玉清情資諜報

讀者迴響

熱門新聞

五月天石頭「迷失自己」首發聲！

信：我一直都是支持統一的啊

五月天阿信喊「我們中國人」另4人反應被拍

王心凌「我是中華民族一份子」

新／統一發票3、4月中獎號碼出爐

賀軍翔涉性侵　酒店妹控：事後還打電話給她

即／補教師認同「社運妹最好上」業者解除合作關係

五月天阿信北京開唱喊：我們中國人

賀軍翔遭酒店紅牌控性侵！招待所豪奢收費額曝

萬人圍國會卻自行先拔虎牙　作家分析藍綠白算計

金馬影帝莫子儀發聲「守護國家」

30年前1超商抗衡小七　今成時代眼淚

丫頭出國脫了！

賴清德深夜首度開口　致謝群眾：繼續為民主發聲

快訊／太陽花十字再現！立院國會改革抗議人潮爆滿　最新俯瞰圖曝光

更多

最夯影音

更多

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

舒淇被日女星森星「擠到無奈聳肩」！　她「慘遭主辦除名」大合照只剩半隻手

曾踢爆賀軍翔「喇舌酒店妹」 　葛斯齊現身喊：案情不單純

江啟臣率3立委參加WHA！　朝野暫停衝突鼓掌：台灣加油

聲樂老師再評楊丞琳：音色很美　點出唱法問題「有足夠基礎」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面