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她爽飛峇里島「偷請病假」！糗和主管搭同班機　秒被抓包

▲▼為趕飛機裝病請病假 結果在飛機上遇到老闆。（圖／grachevaaleidya）

▲葛瑞絲裝病請假，結果在飛機上遇到主管。（圖／grachevaaleidya）

記者王佩翊／編譯

一名在美國工作的印尼籍女子為了返鄉，特地偷請病假，只為了提早1天搭機離開，然而尷尬的是，她竟然在飛機上遇到自己的主管，還被對方抓包。而她也將過程記錄下來，並把這個「職場噩夢」上傳至TikTok，隨即獲得超過78萬次點閱。

根據《紐約郵報》報導，來自印尼的23歲女子葛瑞絲（Grace）經常往返於家鄉印尼與工作地點美國。她日前在TikTok發布一支影片並寫道，「我偷請了病假，但卻在同一班飛機上遇到我的經理。」

只見影片中，她一臉尷尬，隨後將畫面切換到她與主管的聊天記錄截圖，而主管的臉則被模糊處理。

原來葛瑞絲為了提前返鄉，向公司請了1天病假。當時她告訴經理稱，當天她預約了醫生看診，因此需要調班，並獲得主管同意。然而不幸的是，Grace的「安靜度假計畫」卻在登機遇見經理後徹底失敗。

她回憶道，「我在排隊登機時，看到一個熟悉的面孔向我走來，並叫了我的名字。」葛瑞斯事後表示，她的經理也經常前往峇里島度假。經理見到她後甚至大開玩笑問她，「喔？所以這裡就是醫院嗎？」

經理甚至還拍下她表情尷尬的照片傳給她。葛瑞絲並未透露自己是否因此受到懲戒，但是她隨後在評論中表示，她和經理最後都辭職了，不過並未說明原因。

@grachevaaleidya ♬ Please Please Please - Sabrina Carpenter
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