嘉義市公園環境改善計畫　開放認養南興及宣信公園

▲▼ 嘉義市南興公園及宣信公園環境改善完成開放使用 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

南興公園及宣信公園經內政部核定之「城鎮風貌及創生環境營造計畫」補助進行公園環境改善，於6月中旬重新開放予民眾使用。南興公園屬於社區型公園，宣信公園屬於鄰里型公園，皆以服務周邊地區型民眾為主，提供居民休閒遊憩、運動、自然生活體驗的據點。

建設處表示，本次改善南興公園北側及宣信公園整體綠地空間，以無障礙空間設計，整體動線重新檢討、植生環境提升三大執行重點，打造具個性、美感之綠色場域。改善公園環境、社區居民生活品質與居住環境永續。宣信公園改善步道187公尺，綠地空間植生增加面積 1227平方公尺，包括地毯草皮及灌木、增設卵石草溝改善排水、體健設施移設等，南興公園北側改善步道182公尺， 946.2平方公尺，裸露地表植生增加面積 1266平方公尺，2處公園工程經費845萬餘元。

建設處說明，期許未來可透過民眾參與及民眾認養維護管理制度的實施，激發居民對地方事務的熱忱與參與度，凝聚居民的地方意識與認同感及共同責任，促使地方環境得以永續管理、經營與發展。個人、團體若有認養意願，請洽市府建設處，電話05-2256270