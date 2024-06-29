「我家社區失火」無聊男打9通惡搞電話　台中消防開罰1萬

▲台中男子打了9通惡搞報案電話，消防局不忍了，開罰1萬元。（圖／消防局提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府消防局今年2月4日接獲西區1名男子撥打119電話報案，指稱「家中社區1樓發生大火，燃燒大量紙箱及雜物，請求儘速派消防車搶救」，消防局緊急派遣7輛消防車及1輛救護車，到場後卻未發現任何起火情形，消防局統計，男子從1月至今已打了9通電話，不是謊報、惡意騷擾，就是讓救護人員空跑，決定依法開罰1萬元。

消防局表示，台中市119話務量每年超過17萬件，平均1天466件，其中近百件是酒醉、精神異常或惡意騷擾電話，這些不當行為嚴重影響消防人員的救援工作。

消防局調閱西區這件報案人的監視影像及通話紀錄，確認為謊報119，已違反消防法第18條第2項規定，任何人不得無故撥打主管機關報案電話，或謊報火警、災害、人命救助、緊急救護情事，將處以1萬元以上、5萬元以下罰鍰，以示警惕。

消防局長孫福佑呼籲，119專線是救急救難的生命線，災害搶救及緊急救護分秒必爭，遇有民眾亂打119時，可能導致119報案緊急電話遭到佔線。希望市民珍惜消防資源，亂打119不僅會被處罰，還會影響到其他真正需要幫助的市民，請不要以身試法，讓真正需要幫助的民眾能及時獲得救援服務。