女兒在我手上！人妻出門突收「勒贖信」　綁匪感動萬千網友

▲ 女網友出門收到老公寫的「勒贖信」。（圖／翻攝自社群網站X）

圖文／CTWANT

日本一名女網友表示，自己把丈夫與小孩留在家裡、獨自出門的時候，突然收到「綁匪」的「勒贖信」，原來是丈夫搞怪之舉，而丈夫也在信中表示給了妻子一筆零用錢，要妻子放心花用。而如此搞怪又貼心的信件，也讓不少網友看得十分感動。

日本網友「たくあんちゃん」日前在社群網站上發文，內容中表示，在小孩幼年之時，自己某次獨自出門用餐，獨留丈夫與小孩在家中。沒想到出門沒多久，就收到丈夫傳來的「勒贖信」。

只見信件中，丈夫用著綁匪的口吻表示「你的女兒在我手上」，但隨後又提到「他精神很好，一本接一本地把繪本抽出來。如果你早回家，也不用擔心晚飯的問題，一切都已經處理好了，放心吧。聯絡我也沒用，因為我們可能正在一起午睡呢，你可以放鬆一下」。

丈夫也在信件結尾中寫著，「另外，作為贖金，我已經把一萬元匯到妳的帳戶裡了，隨便花吧，老婆（媽媽），一直以來都謝謝你了」。

這篇貼文後來被FB粉絲專頁「魚漿夫婦」轉載分享，不少網友在看到這篇貼文後，紛紛留言表示「下輩子也嫁給他」、「別人的老公都是很好的」、「我老公會在早上的時候我還在睡，然後他把孩子帶出去吃早餐」、「看到這個會哭出來吧」、「立刻再嫁八百遍（喂」、「好老公也是好爸爸」。

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