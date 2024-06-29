波音又出事！　737 Max載200人「17秒急墜610公尺」降落失敗

▲ 瑞安航空一架波音客機降落前高速急墜，圖非當事飛機。（圖／翻攝自官方粉專）

記者陳宛貞／綜合外電報導

愛爾蘭瑞安航空（Ryanair）一架波音737 Max客機載有逾200人，抵達目的地前突然急速俯衝，短短17秒內以驚人速度驟降600多公尺，重新嘗試降落才安全著陸，奇蹟般無人受傷，該公司證實正與當局合作調查這起事件。

根據《鏡報》，瑞安航空FR1269航班去年12月4日載著逾200名乘客及機組員，自奧地利克拉根福起飛，準備降落英國倫敦斯坦斯特德機場時，突然以時速321英里向下俯衝，17秒內下降2000英尺（約610公尺，相當於200多層樓）。機師緊急中止降落後拉升高度重飛（Go-Around），所幸約10分鐘後安全著陸，機上人員奇蹟般毫髮無傷。

航空公司證實，飛機落地前發生「不穩定進場」（Unstable Approach），二度嘗試降落時幾乎正常，事後依照公司程序通報英國航空事故調查局（AAIB），提供所有細節並全力配合調查，正試圖釐清事發原因。

AAIB則回應，這起嚴重事件仍在調查中，無法提供進一步細節，但飛機安全降落，未通報有乘客或機組員受傷，調查結果可能在秋季對外公布。

近來波音客機狀況連連，美國西南航空（Southwest Airlines）一架737 Max 8今年4月11日在夏威夷海岸以最高每分鐘4400英尺的速度急墜，距離海面僅剩400英尺（約122公尺）時才成功開始爬升。當局幾周前展開獨立調查，這起事件才浮上檯面。

西南航空另一架737 Max客機則是在5月25日從鳳凰城飛往加州奧克蘭途中，在9800公尺高空發生罕見「荷蘭滾」（Dutch roll），雖無人員受傷，卻造成飛機部分結構受損。