挺郭台銘幫買連署書！溫泉大亨喊捐公益金　「法官聽到了」代價曝

記者黃宥寧／台北報導

北投「溫泉大亨」陳仲明涉找友人們收購鴻海創辦人郭台銘參選總統連署書，14人被依法起訴。法院審理時，被告均認罪，並請求緩刑機會，陳更阿莎力說「公益金100、200萬都可以」。士林地院審結，依共犯總統副總統選舉罷免法，判處陳仲明有期徒刑2年，併科罰金500萬，向公庫支付200萬、參加法治10場次，褫奪公權4年。

陳仲明從2023年9月19日至10月19日間，為使郭台銘及賴佩霞得以通過連署門檻，從某處取得資金、大量空白連署書、刻有「限郭台銘連署專用章」，與沈姓女密友商議，透過其人脈以每人500元收購連署書；沈女也分別與其楊姓兒子、王姓友人等聯繫，開始購買600多份連署書。

▼「溫泉大亨」陳仲明攜女密友撒幣收郭董連署書。（資料圖／記者黃宥寧攝）



法院認為，國家民主政治基礎在於建立公平及公正選舉，賄選行為破壞選舉公正性，敗壞選舉純正風氣，13人無視政府大力宣導，從事賄選行為，妨害總統副總統選舉連署公正、公平與純潔，戕害民主政治健全發展；石振宏為圖一己私利，未經同意即無故利用他人個人資料偽造連署書，不但侵害他人隱私權，也對於國家選舉制度公平與正確性產生危害；考量被告們犯後坦承犯行，除石男未繳回犯罪所得外，其餘被告皆已繳回賄款、犯罪所得等。

▼陳仲明遭判刑。（圖／記者黃宥寧製）

士林地院審結，依共犯總統副總統選舉罷免法「連署行賄罪」、偽造文書等罪，各判處1年1月至2年、緩刑，併科罰金100萬至500萬元，支付公庫10萬至100萬元，上法治教育課程2至10場，且沒收匯款；至於石男則犯個資法、偽造文書等罪，判徒刑5月，併科罰金10萬元。

其中陳仲明沈姓女密友遭判刑有期徒刑2年、支付罰金350萬，緩刑5年；沈女兒子楊川霆遭判有期徒刑1年6月、支付罰金150萬，緩刑4年，均附保護管束、參加法治教育。

▲陳仲明沈姓女密友與沈女楊姓兒子均遭判刑換緩刑。（圖／記者黃宥寧製）