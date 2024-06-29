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全家x請客樓「3款新品」來了！麻油雞飯糰超香　豆沙鍋餅只要45元

▲▼全家全新聯手台北喜來登大飯店館內米其林餐廳「請客樓」推出3款鮮食新品。（圖／全家提供）

▲全家全新聯手台北喜來登大飯店館內米其林餐廳「請客樓」，自即日起開賣3款鮮食新品。（圖／全家提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

為讓民眾能享用更多不一樣的美食，全家攜手米其林餐廳「請客樓」自即日起推出3款美食新品，將傳統名菜端進全家，隨時滿足民眾的味蕾；這次聯名美食囊括正宗「麻油雞飯糰」、「藤椒乾拌麵」及冷凍甜點「豆沙鍋餅」，鹹食、甜食一次吃個過癮。

全家發展「殿堂聯名系列」，將鼎泰豐、山海樓、雙月食品社等星級餐廳料理變為便利鮮食，而殿堂聯名繼今年新品牌寒舍食譜加入，即日起更宣布攜手米其林星級餐廳台北喜來登大飯店的「請客樓」，重磅推出3款鮮食新品，首推以請客樓招牌麻油雞飯開發的正宗「麻油雞飯糰」（售價52元），萃取麻油與米酒為風味，將糯米炊飯加入秘製麻油薑提味，內餡捲入麻油雞腿丁及杏鮑菇丁，濃香四溢、回味無窮。

▲▼全家全新聯手台北喜來登大飯店館內米其林餐廳「請客樓」推出3款鮮食新品。（圖／全家提供）

▲本次聯名鮮食新品，甜食、鹹食通通都有，讓民眾可以吃個過癮。

愛吃辣的人可以試試「藤椒乾拌麵」（售價89元），參考店內明星菜色藤椒手撕雞，以青辣椒、糯米椒煸炒出誘人香氣，搭配五花肉片、青江菜、辣椒絲，最後再淋上藤椒油，風味獨特、香氣誘人；冷凍甜品「豆沙鍋餅」（售價45元）則將在7月10日上市，使用台灣本產紅豆製作濃郁的蜜紅豆內餡，搭配滿滿芝麻麵皮，風味及口感都非常有層次。

▲▼7-11自有品牌「Homeal」與富錦樹台菜香檳餐廳主廚聯手創新詮釋共3款聯名台菜料理。（圖／7-11提供）

▲「剝皮辣椒滑蛋」甘甜微辣超下飯。（圖／7-11提供，以下皆同）

7-11自有品牌「Homeal」則與富錦樹台菜香檳餐廳主廚聯手創新詮釋共3款聯名台菜料理，除了店內招牌菜，更全新特製超商專屬菜單，每道菜品都經過主廚精心設計，首推「剝皮辣蝦滑蛋」，以特製剝皮辣椒醬汁搭配石安牧場炒嫩蛋及彈牙的蝦仁，甘甜微辣風味充滿層次，使用7-11門市微波爐加熱約2分鐘即可開吃。

「蟹肉風味麻婆豆腐」選用滑嫩豆腐和帶有花椒香氣的麻婆醬汁，創新佐以蟹味棒絲和蟹膏風味蘿蔔，並點綴青蔥花，色香味俱全；「蟹黃風味獅子頭」以甘甜滷白菜搭配特製蟹黃風味醬，呈現出有別於傳統獅子頭的獨特鹹香風味。這2款使用7-11門市微波爐加熱約3分鐘即可馬上開動。

▲▼7-11自有品牌「Homeal」與富錦樹台菜香檳餐廳主廚聯手創新詮釋共3款聯名台菜料理。（圖／7-11提供）

▲「蟹肉風味麻婆豆腐」以帶有花椒香氣的麻婆豆腐加入蟹味棒絲、蟹膏風味蘿蔔，再以青蔥花點綴，美味滿分。

▲▼7-11自有品牌「Homeal」與富錦樹台菜香檳餐廳主廚聯手創新詮釋共3款聯名台菜料理。（圖／7-11提供）

▲「蟹黃風味獅子頭」以甘甜滷白菜搭配特製蟹黃風味醬，呈現獨特的獅子頭風味。

以上3款聯名台菜新品售價皆為79元，自即日起至7月9日只要加10元就能多吃1份白飯，推薦富麗米白飯（冷藏）、御料小館紫米十穀飯（冷藏）、御料小館越光米白飯（冷藏）、CP香Q白米飯（冷凍），等於總共花89元就能吃得過癮；另外，7-11 OPENPOINT於同期間也祭出優惠，以點數1點加69元即可兌換任1款聯名台菜新品。

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