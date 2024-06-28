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2025雙北世壯運倒數10個月　9／17前報名享8折優惠

▲2025雙北世壯運倒數10個月。（圖／新北市體育局提供）

▲亞洲首場世界壯年運動會歡迎年滿30歲民眾報名。（圖／新北市體育局提供）

記者郭世賢／新北報導

2025年5月，亞洲首場世界壯年運動會就在臺灣，再過不到1年臺灣將迎來超過100個國家、4萬名選手，為確認賽會整體籌備進度，組織委員會定期每半年召開委員會議，今（28日）由主任委員新北市長侯友宜及臺北市長蔣萬安共同主持，執行辦公室進行整體進度簡報，雙北團隊及中央各部會等都蓄勢待發，為世界壯年運動會做萬全準備。

新北市長侯友宜表示，繼2017年世大運後，時隔5年，臺灣再度迎來綜合型國際賽會，2025世壯運預估有4萬人參賽，將會是臺灣體壇規模最大的賽會，也是首次橫跨6縣市共同合作的亞洲首場世壯運。賽會以文化、觀光、交流為主軸，恰巧正是用運動交朋友、用運動展現臺灣熱情好客軟實力的機會。

侯友宜強調，賽會同時做到運動平權，有9種類設置身障組別、首創「女子棒球」，就是希望全世界的運動愛好者踴躍報名，加入世壯運行列，同時非常感謝協辦城市、中央部會、民間組織等投入許多協助與資源，市長提到5月底國際壯年運動總會執行長率隊來臺視察，給予籌辦團隊高度正面評價及回饋，非常期待這場屬於臺灣特色的世壯運。

臺北市長蔣萬安提到，距離2025雙北世界壯年運動會開幕已不到一年，賽會的籌辦也進到最後階段，2025雙北世壯運不單是一場國際大型綜合運動賽會，更是集結臺灣文化與推動觀光旅遊的運動嘉年華。現階段也有許多企業參與賽會籌辦的行列，除了中華航空、長榮航空提供的機票優惠，雄獅旅遊、Agoda兩大訂房平台提供的住宿優惠，希望吸引國外的選手能夠更來臺灣參賽，未來也將規劃場館周邊的店家及商圈，於賽會期間提供選手優惠

蔣萬安表示，為了讓大家備戰世壯運，今年也持續開辦訓練營及測試賽，同時也透過測試賽進行競賽規劃及場地空間的動線安排，讓屆時的賽會運作能夠更加順暢，提升賽會的品質。臺北市為運動城市，我自己也報名桌球項目，準備與世壯運選手們一起和世界挑一場，請大家一起期待這場賽會的到來。

賽會自今年2月17日開放報名以來，國內外已近2萬人報名，執行團隊也根據各種類報名情況加開名額及增列項目，像是為了落實運動平權，首創「女子棒球」，以及為增加射箭多元性，增列裸弓項目等，還在猶豫的朋友不要再錯過這個踏上國際競賽舞台的機會，即日起到2025世壯運官網，9月17日前完成報名享有8折優惠，更多詳細資訊請至2025雙北世壯運官網及粉絲團查詢。

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