台中地檢署檢察官白惠淑　創新辦案+守護弱勢獲10大傑出女青年

▲台中地檢署白惠淑檢察官獲頒第26屆十大傑出女青年 。（圖／最高檢察署提供）

記者陳崑福／台北報導

第26屆中華民國十大傑出女青年表揚大會今（28）日於台大醫院國際會議中心盛大舉行，在國人感受最深的治安與婦幼領域，台中地檢署白惠淑檢察官以辦案手法創新、態度堅定著稱，擅長運用最新科技，或委請專業人士合作，秉持溯源及徹底瓦解犯罪集團決心，並以女性之同理心與細膩，積極偵辦，並多次破獲重大家暴、性侵、兒虐、兒少性剝削案件，成為婦幼等弱勢族群最堅實的後盾，亦是經濟犯罪、營業祕密犯罪罪犯的剋星，及時守護企業資產、國家經濟命脈。

白檢察官2023年甫獲台中市政府頒發防暴新銳獎，這次受肯定，榮膺第26屆十大傑出女青年，獲頒「金鳳獎」，實為法界之光，邢泰釗檢察總長、法務部檢察司郭永發司長及台中地檢署張介欽檢察長均親至頒獎會場表示祝賀與肯定。

這一屆十大傑出女青年選拔委員會主任委員暨中華民國歷屆十大傑出女青年協會理事長邱淑媞表示：「徵審過程我們收到非常多優秀的報名者，競爭激烈，評審以嚴謹的態度，做了深入的討論，最後在有所割捨的情況下，只能保留十個人來當選。」

大會評審綜評指出：「在男性檢察官擅長的案件中，白惠淑檢察官不僅不落人後，更可見其對婦女兒童保護案件有深度的投入，主動出擊、溯源除根，為弱勢發聲。期望她獲選十大傑出女青年後，持續追訴犯罪，推動法律普及教育，建構安全防護網路，保護民眾安全。」

第26屆中華民國十大傑出女青年當選名單，依姓氏筆畫順序為：台中地檢署檢察官白惠淑、海洋保育與漁業永續基金會執行長林愛龍、罕病藝術家徐若鈞、吾思傳媒（女人迷）創辦人張瑋軒、柔道女王連珍羚、林口長庚家庭醫學科醫師莊海華、台大資訊工程學系副教授陳緼儂、愛女孩國際關懷協會創辦人楊怡庭、大同大學電機系副教授蕭鈞毓、新北市特搜大隊領犬員羅浩芳。

白檢察官表示，「從26歲開始擔任檢察官，很努力學習辦案，慢慢累積自己辦案的經驗及能量，過程常常遭遇困難及挫折，很感謝長官無私的傳授辦案經驗，也感謝法務部及台中地檢署提供豐沛的辦案資源，並感謝同仁在偵辦案件中的大力相挺，才讓我成功追查出案件的真相，讓犯人受到應有的懲罰，我想這就是檢察一體的真義所在。」

邢泰釗總長表示：「白檢察官發揮公益代表人的精神，關心公共事務，捍衛公共利益與人權，全體檢察官引以為榮，事實上白檢察官的努力，也是全國檢察官的縮影，我們也對全國辛苦的檢察官同仁致以最高的敬意。」