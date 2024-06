快訊／秘魯7.2強震「發布海嘯警報」！　最高恐達3公尺

▲ 秘魯強震發布海嘯警報。(圖/National Tsunami Warning Center)

記者陳宛貞/綜合報導

秘魯南部海岸28日凌晨發生規模7.2強震,震源深度僅28公里。 美國國家氣象局(NWS)太平洋海嘯預警中心發布「有海嘯威脅」的紫色警報,警告秘魯部分沿岸可能出現高於潮位1至3公尺的海嘯,鄰國智利海岸也預料會有最高30公分海嘯。

根據CNN,秘魯地球物理研究所(IGP)也發布比海嘯警告(warning)較低一級的海嘯警報(alert),代表當局應啟動保護措施,以應對可能發生的海嘯。

Tsunami threat for Peru (and to a lesser extent Chile) after 7.2 offshore earthquake, according to PTWC pic.twitter.com/8LdVemO0Qw