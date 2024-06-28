天一香油豆腐包小強！追供應商驚見噁心環境　衛生局勒令停工改善





▲衛生局派員稽查天一香，並要求限期改善現場環境。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、陳韻如／基隆報導

有民眾在基隆「最強滷肉飯」天一香用餐，卻在油豆腐內吃到蟑螂，當場嚇壞。基隆市衛生局今(28日)派員前往天一香以及後場製作場所稽查，立刻就發現現場不符合食品良好衛生規範準則部分，已立即開立限期改善通知書；而進一步追查油豆腐供應商後，又發現現場環境髒亂，目前已命業者立即停業改善。

基隆市衛生局表示，在接獲民眾檢舉之後，衛生局今已派員前往天一香及後場製作場所稽查，而現場已就不符食品良好衛生規範準則部分，開立限期改善通知書，屆時若業者仍未改善，將依違反食品安全衛生管理法第8條第一項規定，依同法44條裁處6萬以上至2億元以下罰鍰。

▲▼天一香現場環境不符合規定，衛生局要求限期改善 。（圖／記者郭世賢翻攝）

衛生局表示，稽查人員於現場抽查「油豆腐」，將其剪開後並無發現任何異常，不過業者作業場所燈光不足、現場見病媒、食材及清潔用品放置未有效區隔、風扇未清理等問題，衛生局也已輔導加強衛生管理。

另外，衛生局也前往油豆腐供應商工廠稽查，沒想到卻發現現場環境髒亂，目前也已命業者立即停止作業，進行環境及設備清潔及消毒，直到複查合格後，才能恢復作業，但若複查仍不合格，也將依法處辦。

基隆市衛生局局長張賢政提醒食品業者，近來天氣逐漸炎熱，易孳生病媒，食品業者應落實「衛生自主管理」工作，對於食品製作流程須確實管控，作業環境須隨時維持清潔，落實環境清潔及消毒之基本工作，以有效避免病媒孳生，污染所販售或提供的餐食，維護市民飲食衛生安全。

▲▼衛生局稽查天一香油豆腐供應商，發現環境髒亂，命其立即暫停作業。（圖／記者郭世賢翻攝）