移民船沉沒36死！人夫喪妻「性侵勒斃16歲少女」洩憤　母全程目睹

▲ 移民船完全沉沒前的畫面。（圖／翻攝自X／Guardia Costiera）

記者陳宛貞／綜合外電報導

地中海上演移民悲歌，一艘從土耳其開往歐洲的移民船在義大利南部外海沉沒，至少36人罹難，船上一名16歲少女卻是遭人性侵後勒頸殺害，且全程被母親目睹。涉嫌犯案的移民幸運逃死，正接受當局調查。

義大利媒體援引倖存者目擊證詞指出，一名27歲伊拉克男子看見妻子和女兒被淹死，疑似為了發洩悲憤情緒，在船隻逐漸下沉時對一名同樣來自伊拉克的16歲少女加以性侵，隨後將她活活勒死。

少女的母親就在一旁目睹全程，逃過死劫後通報警方。犯嫌獲救後已經被捕，面臨性侵及謀殺指控，目前拘留於卡坦扎羅（Catanzaro）。當地官員聲明證實，這艘船在義大利海岸漂流時，男嫌攻擊另一名倖存者的16歲女兒，導致她窒息而死。

Proseguono le ricerche di eventuali superstiti del naufragio della barca a vela a 120 miglia dalle coste calabre. In area due motovedette #GuardiaCostiera e un aereo ATR42. Nelle prossime ore giungerà in zona anche nave Dattilo. A bordo delle unità anche team sanitari del @CIS0M pic.twitter.com/HTx2kd5Abq — Guardia Costiera (@guardiacostiera) June 17, 2024

沉船發生於16至17日夜間，因引擎爆炸載浮載沉，最終完全淹沒。義大利海岸警衛隊（Guardia Costiera）公布的畫面中，這艘船有一半已經沉入水中，2個多小時後僅有桅杆還在水面上。

船上據信載有約70人，包括逾20名兒童。當局25日宣布救起12人，但其中一名女性後來死亡，隨後的搜索行動將35具遺體打撈上岸，使死亡人數累計達36人，包含15名兒童。