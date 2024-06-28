承包診所清運工程...全倒陽明山國家公園　巡查員傻眼報警逮3人

▲陽明山國家公園管理處的巡查員發現有人在管制區違規傾倒廢棄物。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

保七總隊第4大隊在2024年2月中旬，接擭陽明山巡查員通知，在陽金公路17公里處發現有人惡意棄置大量廢棄物，警員立刻展開追查，發現裡面竟然有北市醫療診所的布條以及電話，循線查出承包清運廢棄物的不良包商，並逮捕3名嫌犯。

警方調查，承包清運廢棄物工程之洪姓、賴姓、林姓等3名男子，幫北市1家醫療診所負責清運廢棄物，但是卻直接載上陽明山國家公園，任意將垃圾傾倒在陽金公路17公里處，被陽明山國家公園管理處保育巡查員發現後，通知保七總隊介入調查。

▲保七總隊從廢棄物上的醫療診所字樣，追出涉嫌違法傾倒廢棄物的廠商。（圖／記者邱中岳翻攝）

保七警方立即著手進行追查偵處，並會同陽管處、環境部環境管理署北區環境管理中心及內政部警政署臺北市政府警察局北投分局，前往現場進行聯合會勘。

保七總隊發現，現場廢棄物中有布條、電話機、木頭桌板、過期面膜、保健食品等物品，並從中翻找出關鍵線索，廢棄物上印有北部某醫療診所之招牌布條與電話號碼，查出均屬於北部某醫療診所搬遷工程產出之廢棄物。

保七總隊第4隊查明，洪姓犯嫌承包醫療診所搬遷作業之裝潢拆除及垃圾清運工程，違法雇用未領有經主管機關許可之廢棄物清除、處理許可文件之賴嫌，賴嫌再夥同林嫌將廢棄物分4次載往陽明山國家公園內陽金公路17公里處邊坡丟棄，總計不法獲利新台幣45萬6千元。

保七總隊警員於27日將洪姓、賴姓、林姓犯罪嫌疑人以涉嫌違反廢棄物清理法罪嫌，函送台灣士林地方檢察署偵辦。