苗栗男8度非法傾倒廢棄物判3年8月　犯案砂石車未沒收原因曝

▲邱姓砂石車司機8度違法傾倒建築廢棄物，警方和環保局循線查獲，法官判處3年8月徒刑。（圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣邱姓砂石車司機為謀取不法利益，去年涉嫌至少8度載運建築廢棄物，伺機傾倒在縣內橋樑、公園等處，警方和環保局循線查獲，邱男坦承犯案；縱使法定本刑為5年以下徒刑，但法官考量部份廢棄物已清除，被告家有老小需扶養，依違反《廢棄物清理法》判處3年8月有期徒刑，並網開一面，未宣告沒收價值不菲的犯案砂石車。

▲邱姓砂石車司機8度違法傾倒建築廢棄物，警方和環保局循線查獲，法官判處3年8月徒刑。（圖／記者楊永盛翻攝）

苗栗縣環保局指出，邱姓男子（40歲）在去年4~6月間，多次利用深夜或凌晨等時段，挑選交通要道、容易脫逃地點，分別在頭屋玉清大橋下、後龍高鐵特定區童趣公園和銅鑼鄉等處，違法傾倒建築廢棄物。警方據報後以車追人順利查獲邱男到案，邱男坦承至少8度傾倒一般事業廢棄物，檢方依違反「廢棄物清理法」將邱起訴，依法最重可處5年以下有期徒刑、得併科1500萬以下罰金。

法官審理後，認定邱男為貪圖利益，竟在未經取得政府許可狀況下，擅自駕駛砂石車，多次非法載運一般事業廢棄物後任意傾倒，破壞自然環境、影響環境衛生並危害公共利益，罪行不輕。

▲邱姓砂石車司機8度違法傾倒建築廢棄物，法官判處3年8月徒刑。圖為苗栗地方法院外觀（圖／記者楊永盛攝）

不過，法官考量傾倒廢棄物均非具有毒性或危險性，不足以嚴重影響人體健康或污染環境的有害事業廢棄物，並已將傾倒在頭屋、銅鑼等地廢棄物清除，足認犯後態度尚可，再者家中尚有父親、太太及小孩需其扶養，合議庭決定判刑3年8月，以資警惕。另外，考量砂石車的價值不菲，也非專供犯罪所用，目前是邱男謀生所需工具，如果宣告沒收，無異剝奪被告工作權及更生改善機會，法官宣告不予沒收，讓邱男減少損失。