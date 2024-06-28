全球2024「宜居城市」排行出爐！台灣3城市也入榜　分數破80

▲2024年全球宜居城市排行榜出爐，台灣3城市入選。（圖／記者李毓康攝）



記者王佩翊／編譯

根據經濟學人智庫（EIU）26日發布的2024年度《全球宜居指數》（Global Liveability Index）結果，維也納連續第3年被評為全球最宜居城市。該指數根據穩定性、醫療保健、文化與環境、教育和基礎設施等5個主要類別，分別對全球173個城市的宜居性進行排名。分析師則指出，台灣也有3個城市進入前100大宜居城市，分數屬於前段班。

在此次排行獲得冠軍的維也納在5項評比項目中，獲得4項滿分，僅在文化與環境方面得分略低，原因是缺乏重大體育賽事。

緊隨其後的是丹麥的哥本哈根，保住了第2名的位置。瑞士的蘇黎世則從2023年的第6名上升至今年的第3名。澳洲墨爾本從第3名跌至第4名，而加拿大的卡爾加里與瑞士的日內瓦並列第5。加拿大溫哥華和澳洲的雪梨並列第7，日本大阪和紐西蘭的奧克蘭則並列第9。

西歐地區整體表現不錯，30個城市的平均得分為92分（滿分100分），但穩定性分數整體下降，主因為「破壞性抗議活動和犯罪事件的增加」。而在美國城市中，夏威夷檀香山排名最高，位居第23，喬治亞州的亞特蘭大上升4個名次，排名第29。

洛杉磯排名第58，而紐約則排在第70位。北美地區在教育方面的平均得分最高，但基礎設施方面的得分較2023年有所下降，特別是加拿大，因「嚴重的住房危機」影響了多個地區。

亞洲方面，香港的分數自2023年以來有顯著提升，從第61位上升至第50位，主要原因為穩定性和醫療保健分數的提高。

根據《中央社》報導，雖然台灣並未進入前10名，但是台北獲得第66名、高雄第72名、台中第74名，3個城市的表現不錯，宜居指數位於全球前段班，整體得分高於80。