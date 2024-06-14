50比基尼妹圍四面佛抖奶飆舞　知情者曝：中今彩539大獎來還願

▲50名辣妹到三重四面佛還願 。（圖／音速震團提供，下同）



記者戴上容／新北報導



新北市三重區的泰國四面佛供奉地「佛聖居」，前天（12日）晚間變身為熱舞天堂，50位身穿比基尼的火辣辣妹從屋內溢出至騎樓，對著四面佛熱情扭動腰肢，這一火辣場面迅速吸引大批民眾圍觀、拍照留念，現場氣氛瞬間性感爆棚。知情人士低調透露，金主「地下法官余鐵雄」中了今彩539大獎，才會聘請辣妹團跳舞還願，這場豪華表演估計花費至少20萬元。

▲知情人士透露，這次的還願活動由「地下法官余鐵雄」主辦（戴黑口罩者是一般民眾，非中獎的金主），因為中了今彩539大獎，特別聘請辣妹團跳舞還願 。

這場比基尼辣妹舞團的豪華表演由自稱「地下法官余鐵雄」出資聘請，引發網友們的熱烈猜測：「這位金主究竟許了什麼願，陣仗竟如此盛大？」。這場熱舞表演持續了4首歌，約20分鐘，據悉，音速震團每位辣妹的表演費用在4000元至5000元左右，因此請50位辣妹跳舞至少要花費20萬元。「佛聖居」的管理幹部輝哥表示，對於當晚辣妹團還願的具體內容並不知情，應該是非常靈驗！願望都有達成。





而據輝哥觀察，這位還願人年約30至40歲，職業不明，之前也曾請過辣妹還願3、4次，但規模從未如此盛大，之前通常不超過10人。另一位知情人士則表示，這次是中了今彩539大獎才會聘請辣妹團跳舞還願。



三重「佛聖居」在新北三重區、蘆洲區相當知名，信眾只要願望達成都會請辣妹到場熱舞還願，此次還願人請來的辣妹陣容浩大，甚至還有海報宣傳，上面大大寫著「全台最強卡司」。影片迅速在網路上流傳，許多網友紛紛表示「多到不知道要盯哪一個看」、「這畫面太香了吧」。



知情人士低調透露，這次的還願活動由「地下法官余鐵雄」主辦，因為中了今彩539大獎，特別聘請辣妹團跳舞還願。據「音速震團」透露，每位辣妹的表演費用在4000元至5000元左右，因此請50位辣妹跳舞至少要花費20萬元。