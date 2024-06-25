遭警誤認打傷又挨告！老兵嘆「人生最大汙點」　司改會籲2點改革

▲黃男（綠衣）被誤認是通緝犯，遭三重警毆打成傷，還被反告傷害罪，今判決無罪。（圖／記者陳以昇攝，下同）



記者黃哲民、陳以昇、黃資真／新北報導

新北市三重警分局翁姓警員2022年穿便衣抓通緝犯，誤認走路經過的黃姓特戰老兵是目標，上前盤問後便發生扭打，結果演變成警民互告。今(25日)法官判決黃男無罪、翁警傷害罪5月與強制罪10天。結束後黃男出面感嘆，「一個被打成重傷的被害人，被違法濫權的警察提告傷害，對我來說是人生最大的汙點」，但也感謝法官還他清白。

宣判結束後，黃男與律師黃泓勝、司法改革會召集人出面受訪，黃男首先表示，感謝在場的人，以及關注此案的大家，提及受傷至今其中一隻手仍有點麻，雖無法回到以前水準，但也感謝老天有眼，讓他能過正常生活。

▲黃姓老兵與黃泓勝辯護律師。



黃姓律師表示，很高興新北地院法官能夠還黃男清白，透過此案，他想強調並非讓警察不要逮捕通緝犯，「只要去搭黃男肩時出示證件，告訴他我是警察，你是不是我要找的這個通緝犯，其實今天就不會有後續造成黃先生的受傷，或者耗費更多司法資源來處理這個問題。」同時期盼檢方不應對黃男傷害罪被判無罪的部分再上訴，不要讓他受到司法的第三度傷害。

▲司法改革委員會召集人施泓成建議成立績效委員會。



司法改革委員會召集人施泓成則指出，針對員警違法執行職務，必須在績效制度以及在教育訓練上做改革，呼籲應建立「績效委員會」，設立切實可行的績效，因為績效制度從一開始目標就是錯的，「績效委員會要有外部人士參與，相關目標訂定必須經過外部委員會討論，合法合規適切可行的制度，才不會讓員警為了達到績效，而做出違法亂紀的行為。」

▲黃男當時被打到全身是傷。（圖／資料照）