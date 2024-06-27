快訊／不忍了！遭控介入家庭　花蓮吉安分局長吳思翰發聲明提告

▲花蓮縣議員林源富指控吉安分局長吳思翰誘拐人妻。（圖／翻攝自花蓮縣警局、記者柯政誟翻攝）



記者張君豪／花蓮報導

27日遭到花蓮縣無黨籍議員林源富指控介入家庭與人妻交往的現任吉安分局長吳思翰，甚至遭林男指控與其妻陳女共同設局謀殺他，把預謀殺人案當作家暴案件處理，在同仁鼓勵及整天思考後，現任吉安分局長吳思翰決定不隱忍，夜間發表聲明表示將對花蓮縣議員林源富提告誹謗罪以證清白。

林源富發表警分局長介入他家庭、誘拐人妻之後，遭指控現任妻子、花蓮縣新城代表會主席陳秀玲傍晚先透過臉書澄清，表示丈夫林源富在兩人婚後有多次家暴動手紀錄、並秀出自己遭家暴毆打受傷照片「新舊傷口，這樣還不夠嗎？我被打十幾年，兩個小孩都親眼看到」





陳秀玲指出「我被打到全身是傷,他渾身酒氣回來要拿家電砸向我的頭。我正防衛也被扭曲事實。若我今天被他打死了，那我是不是該自認倒楣」強調當晚揮刀傷人是迫於保護自己和子女的無奈之舉。

但經過整天林源富的指控和媒體報導「分局長介入議員家庭」與議員人妻交往，對此吉安分局長吳思翰決定不在隱忍，深夜發表聲明，強調將對花蓮縣議員林源富提告誹謗罪、以正視聽。

吉安分局長吳思翰聲明全文如下：



為捍衛個人名譽並維護警察尊嚴，花蓮縣議會議員林源富，於113年6月2日指控本人與其配偶陳小姐交往密切，以致家庭夫妻失和，衍生家庭暴力等情事，本人決定提出誹謗告訴。

吉安分局長 吳思翰

中華民國113年6月27日

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